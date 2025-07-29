Мінфін: У червні держборг України збільшився майже на 4 млрд доларів

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець червня сягнула 184,84 млрд доларів, збільшившись за місяць на 3,88 млрд доларів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Зазначається, що на 30 червня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 696,95 млрд гривень, або 184,84 млрд доларів.
Протягом червня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 181,73 млрд гривень і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 3,88 млрд доларів.
Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 775,49 млрд гривень (75,04% загальної суми), або 138,70 млрд доларів; державний та гарантований державою внутрішній борг - 1 921,46 млрд гривень (24,96% загальної суми), або 46,14 млрд доларів.
Державний борг України склав 7 402,52 млрд гривень (96,18% загальної суми), або 177,77 млрд доларів. Гарантований державою борг становив 294,43 млрд гривень (3,83%), або 7,07 млрд доларів.
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