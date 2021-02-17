В Европе наберут астронавтов с ограниченными физическими возможностями

Европейское космическое агентство (ЕКА) будет принимать заявки от людей с ограниченными возможностями при отборе астронавтов в 2021 году. Об этом говорится на сайте агентства.
Соответствующая программа будет называться «Парастронавт». Для оценки того, сможет ли отобранный кандидат участвовать в миссии на Международную космическую станцию, агентство будет консультироваться с международными и частными партнерами. Так или иначе отобранные кандидаты попадут в резерв ЕКА.
На сайте проекта указывается, что отбору подлежат те астронавты, которые «психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицируются как астронавты, но имеют физический недостаток».
Для отбора ЕКА воспользовалось разработанной Международным паралимпийским комитетом таблицей, где приведена классификация разных видов и степени медицинских нарушений. Агентство проанализировало критерии паралимпийского комитета и сформулировало три категории: красную — когда степень и вид инвалидности несовместимы с выполнением задания в ходе космического полета, зеленую — когда есть совместимость с поставленной задачей, а также желтую, когда для совместимости необходимо провести работу по адаптации.
Под эту программу предварительно подпадают люди с проблемами с конечностями, которые являются врожденными или возникли в результате ампутации. Кроме того, это люди с отсутствием нижней конечности ниже колена, с разницей в длине ног, а также те, чей рост ниже 130 см.
В 2017 году Европейское космическое агентство объявило о реализации программы «Разнообразие и инклюзивность». Программа предусматривает вовлечение в освоение космоса граждан независимо от их пола, половой самоидентификации, половой ориентации, опыта работы, физических и ментальных возможностей, национальности и образования, а также социального положения и религиозных воззрений.
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