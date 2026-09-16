Президент Румунії: Війна в Україні не демонструє ознак швидкого завершення

Румунський президент закликав бути готовими до продовження російсько-української війни щонайменше ще на один-два роки.
Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що війна РФ проти України не демонструє ознак швидкого завершення, оскільки Москва не проявляє готовності до переговорів. Його цитує euronews.
"Ми маємо бути готові до того, що ця війна триватиме щонайменше ще рік, два", - попередив румунський лідер.
Він зауважив, що це відбувається попри посилення економічного тиску на Росію та здатність України завдавати ударів у глибині російської території.
З огляду на спільний кордон Румунії з Україною Дан також виступив за збереження американських військ у Європі на тлі перегляду військової присутності США на континенті.
Президент Румунії підтвердив, що країна отримала перший транш із оборонного фонду ЄС обсягом €2,5 млрд для закупівлі озброєнь.
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