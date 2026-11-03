НБУ: ФГВФО зможе брати участь у виведенні неплатоспроможних банків із ринку

Національний банк України планує скасувати власні правила попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків із ринку. Відповідні повноваження передані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Про це інформує Dilo з посиланням на НБУ.
НБУ виніс на громадське обговорення проєкт постанови, яким пропонує визнати такими, що втратили чинність, нормативні акти, які регулювали попередню кваліфікацію потенційних учасників процедур виведення банків із ринку.
Зокрема, йдеться про постанову Правління НБУ №942 від 24 грудня 2015 року та окремі зміни до неї, ухвалені у 2018 році.
Зміни пов’язані із законом №4962-IX від 2 вересня 2026 року, який оновив процедури роботи з неплатоспроможними банками.
Згідно з новими правилами, саме ФГВФО визначатиме попередньо кваліфікованих осіб та формуватиме їх перелік. Раніше ці функції виконував Національний банк.
Фонд також проводитиме попередню кваліфікацію потенційних учасників відкритих конкурсів із виведення банків із ринку. Для окремих способів врегулювання претенденти мають відповідати вимогам НБУ до ділової репутації та фінансового або майнового стану.
Таким чином, НБУ пропонує прибрати зі своєї нормативної бази правила, які після законодавчих змін більше не відповідають розподілу повноважень між регулятором і Фондом гарантування.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023