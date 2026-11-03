Експерт: Через подорожчання пального собівартість виробництва зернових та олійних культур зросла

Зростання цін на пальне вже позначилося на витратах українських аграріїв. Через подорожчання дизельного пального собівартість виробництва зернових та олійних культур зросла щонайменше на 7–8%. Водночас загальний вплив цього чинника на кінцеву вартість продукції може бути ще відчутнішим.

Як пише Апостроф, про це повідомило "АПК-Інформ" із посиланням на асоціацію "Український клуб аграрного бізнесу".

Як пояснив керівник аналітичного відділу асоціації Максим Гопка, пальне формує близько 10% загальних виробничих витрат аграрних підприємств. Його частка залежить від виду культури, технології вирощування та кількості операцій, необхідних для виробництва.

За словами експерта, станом на середину жовтня роздрібна ціна дизельного пального від початку року зросла на 72% — до 100 грн за літр. Для порівняння, у січні середньомісячна вартість становила близько 58 грн за літр.

Водночас фактичні закупівельні ціни для сільгоспвиробників можуть відрізнятися від роздрібних. На них впливають обсяги придбання пального та умови постачання. За оцінкою Гопки, кожне підвищення ціни дизелю на 10% призводить приблизно до 1% зростання загальних виробничих витрат.

Додаткове навантаження на аграріїв виникає і через непрямі наслідки подорожчання пального. Зокрема, дорожчають перевезення врожаю до місць зберігання, доставка насіння, добрив та інших необхідних ресурсів. Також збільшується вартість послуг сільськогосподарської техніки. Через це сукупний вплив цін на дизель на кінцеву собівартість продукції перевищує лише прямі витрати на пальне.

Попри зростання витрат, суттєвих змін у структурі посівної кампанії експерт наразі не прогнозує. За його словами, під час вибору культур аграрії насамперед враховують очікувану рентабельність, на яку впливають урожайність, виробничі витрати та передусім ціни реалізації продукції на внутрішньому ринку.

Водночас у 2027 році вплив високих цін на пальне може посилитися. Це пов'язано з тим, що агровиробники формуватимуть бюджети нового сезону вже з урахуванням підвищених витрат.

"Крім цього, галузь стикається не лише з подорожчанням пального, а й зі зростанням вартості інших ресурсів, логістичними обмеженнями та нестабільністю ринкової кон'юнктури", — зазначив Гопка.

У таких умовах витрати аграрних підприємств продовжують зростати, тоді як можливості нарощувати доходи залишаються обмеженими. Саме співвідношення витрат і потенційних прибутків, за оцінкою експерта, впливатиме на вибір культур для посіву та інвестиційні рішення аграріїв у наступному сезоні.