Зустріч Шмигаля і Фіцо. Словаччина відмовилася від блокування допомоги ЄС для України

В Ужгороді завершилася зустріч українського прем'єра Дениса Шмигаля із його словацьким колегою Робертом Фіцо. Сторони досягли низки домовленостей, серед яких відмова Словаччини від блокування допомоги ЄС для України та військово-технічне співробітництво.

Більше про підсумки зустрічі Шмигаля та Фіцо – в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці використовувалися: текст Спільної заяви прем’єр-міністрів України та Словацької Республіки на Урядовому порталі, заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram, трансляція брифінгу за підсумками зустрічі.

Про що домовилися прем'єри України та Словаччини

Голова українського уряду Денис Шмигаль та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрілися сьогодні, 24 січня, в Ужгороді. Переговори пройшли на тлі розбіжностей, адже Фіцо неодноразово казав про наміри припинити військову допомогу Україні, а нещодавно підтримав вето Угорщини на допомогу 50 млрд євро від ЄС.

Денис Шмигаль анонсував, що українська сторона має намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам. За підсумками зустрічі він заявив про досягнення "конкретних домовленостей" між країнами.

Прем'єри підписали відповідну заяву про двосторонні відносини. В ній йдеться про:

підтримку Словаччиною суверенітету України;

підтримку євроінтеграції України;

військове співробітництво;

допомогу у відновленні та розмінуванні;

спільні зусилля щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки;

підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції;

вдосконалення прикордонного контролю в пунктах пропуску на українсько-словацькому державному кордоні;

співробітництво у сфері паливно-енергетичного комплексу та атомної енергетики;

розвиток прикордонної території шляхом реалізації проєктів у сферах енергоефективності, використання альтернативних видів палива, декарбонізації та відновлюваної енергетики;

посилення транскордонної інфраструктури для стимулювання регіональної торгівлі;

можливість створення залізничного пасажирського сполучення між Києвом і Кошице.

Докладніше про головні домовленості прем'єрів України та Словаччини – нижче.

Підтримка України

У заяві сторін зазначено, що на зустрічі було підтверджено готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Зі свого боку голова українського уряду Денис Шмигаль прокоментував недавні скандальні заяви Роберта Фіцо про те, що Україні доведеться віддати частину своїх територій.

"Пан прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Звісно, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі", - зазначив він.

За словами Шмигаля, сьогодні в Ужгороді обговорювали "весь спектр цих питань".

"Так само як і питання того, що перемога України - це безпека не лише України, а й усієї Європи, а значить і безпека Словаччини. Ми говорили про звірства росіян, про бомбардування цивільного населення, про викрадення українських дітей, про ядерний шантаж, про ядерну загрозу, яку рф несе всьому світу", - підкреслив прем'єр.

Словаччина підтримає допомогу Україні від ЄС

Після завершення переговорів Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина погодилася підтримати програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні впродовж чотирьох років 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Рішення вдалося досягнути, хоча нещодавно Роберт Фіцо був проти надання фінансової допомоги Україні, як і угорський прем'єр Віктор Орбан.

Євроінтеграція України

У спільній заяві сторін йдеться про підтримку Словаччиною шляху України до вступу в ЄС, враховуючи рішення Європейської Ради від 14 грудня 2023 про початок переговорів щодо вступу.

З огляду на спільний кордон це забезпечує обом країнам можливість розвивати взаємозв’язки між східними регіонами Словаччини (Пряшівський та Кошицький краї) та західним регіоном України (Закарпаття), говориться в документі.

Формула миру

Денис Шмигаль запропонував словацькому прем'єру розглянути участь в реалізації української "формули миру". Зокрема в частині повернення депортованих українських дітей, а також в частині ядерної безпеки.

"Висловили підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Ми розглядаємо майбутній Саміт Миру у Швейцарії як чудову можливість розглянути всі пункти згаданої вище Формули миру", – йдеться у спільній заяві.

Співробітництво у військовій сфері

Прем'єри обох країн підтвердили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Денис Шмигаль заявив, що уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Крім того, країни будуть співпрацювати у питанні поставок техніки для зведення оборонних рубежів.

Так, словацькі приватні компанії поставлятимуть Україні інженерну техніку для проведення робіт із будівництва ліній оборони. Зокрема будуть передані броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка Т-72.

"Окремо відзначу, що Словаччина уже ухвалила рішення для поставки двох машин для розмінування "Божена-4", аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини", - повідомив прем'єр України.

Членство України в НАТО

Під час брифінгу за підсумками зустрічі Денис Шмигаль торкнувся питання вступу України в НАТО.

Він зазначив, що незалежно від позиції та бажання окремих країн Україна чітко визначила курс на членство в Альянсі та безальтернативно рухається цим курсом. Українські військові воюють зброєю НАТО, формується нова система безпекових гарантій для України, впроваджуються стандарти НАТО на всіх рівнях.

"Ми розуміємо що без цього тривалий мир неможливий. Впевнений, що це розуміє і уряд Словаччини. Безпека України має принципово важливе значення для безпеки НАТО. Україна є активом для НАТО, адже Альянс з Україною буде значно міцніший. Я впевнений що прийде час і поступово ми переконаємо деяких скептиків що Україна має бути в НАТО, і від цього виграють усі в Європі", – заявив Шмигаль.

Зазначимо, напередодні зустрічі в Ужгороді Роберт Фіцо казав, що Словаччина блокуватиме вступ України в НАТО, адже це стане "фундаментом Третьої світової війни".

Допомога у відновленні

Сторони наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України. Відповідальним за цей напрямок буде призначено віцепрем'єр-міністра Словацької Республіки.

Словаччина братиме участь у процесі гуманітарного розмінування забруднених територій України та відновленні інфраструктури, пошкодженої внаслідок повномасштабного військового вторгнення рф в Україну.

Крім того, для залучення словацьких компаній до зусиль з відновлення України домовилися скликати бізнес-форум у першій половині 2024 року. В ньому візьмуть участь представники держав та регіонів, бізнес-асоціацій та відповідних державних установ.

Висловлювання Фіцо щодо України

В листопаді 2023 в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких перемогу отримав Роберт Фіцо. Новий уряд підтримав політичну програму, яка обіцяла припинити державну військову допомогу Україні.

Сам політик неодноразово робив скандальні заяви щодо ситуації в Україні. Зокрема Фіцо називав війну "локальним конфліктом". Після російського обстрілу Києва 23 січня словацький прем'єр цинічно заявив, що життя в столиці України нібито "абсолютно нормальне".

Лунали його заяви про те, що Україні доведеться віддати частину своїх територій росії, щоб швидше закінчилася війна.

Він також казав, що буде проти членства України в НАТО і накладатиме своє вето.

Крім того, Роберт Фіцо підтримував вето Угорщини на допомогу Україні від ЄС в розмірі 50 млрд євро.