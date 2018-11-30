Преимущества и выгоды покупки товаров онлайн

Приятной новостью для всех постоянных покупателей «АШАН» будет открытие интернет-магазина сети. Многие ценят эти гипермаркеты, прежде всего, за доступные цены. Теперь каждый, перешедший на сайт shop.auchan.ua/,убедится в их демократичности.
Каталог содержит все товары, которые предлагает гипермаркет. Теперь можно быстро и комфортно сформировать заказ онлайн и забрать его в удобное время в ближайшем к вам магазине сети.
Как не ошибиться с выбором
При всех неоспоримых преимуществах покупок в интернете, стоит помнить основные правила, которые помогут вам не ошибиться и сделать действительно удачное приобретение:
Примеряем офлайн, приобретаем в сети
Цены в интернет-магазинах зачастую намного ниже, чем в офлайновых точках продажи. Главная трудность для тех, кто не привык совершать покупки в сети, состоит в подборе товара, ведь его приходится оценивать только по представленному фото.
Поэтому, если вы планируете, например, приобретение дорогостоящей обуви или одежды, найдите такую же модель в обычном магазине. Примерьте ее, тщательно рассмотрите, определитесь с размером, а потом уже заказывайте в онлайн-маркете.
Часто производители кроме размера одежды или обуви указывают и соответствующие сетки. Поэтому, покупая вышеупомянутые товары, обязательно снимите свои точные мерки. Так вы будете уверены в том, что, например, 36-ой размер кроссовок отвечает именно 36-му, а не 35-му или 37-му. Смотрите не на сайт, а на размерную сетку.
Учимся«читать»фото, пользуемся фильтрами, изучаем условия доставки и оплаты
Если фото качественное, выбрать товар по нему достаточно легко. Увеличите снимок, чтобы можно было хорошо рассмотреть структуру материала, швы, отделку, если речь идет об одежде, или нюансы сборки той или иной техники. Со временем вы сможете по фото мгновенно определять качество товара. Также не игнорируйте описание позиций в каталоге.
Чтобы не тратить много времени на поиск подходящего товара, пользуйтесь системой фильтров. Она позволит быстро подобрать изделия вашего размера и интересующей категории. Фильтр по цене поможет сосредоточиться на том, что вам по карману.
Внимательно читайте условия доставки, возврата, обмена и оплаты товара. Большинство магазинов предлагает несколько вариантов на выбор. Зачастую они отличаются стоимостью. Поэтому после выбора того или иного варианта оплаты или доставки цена покупки может увеличиться.
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