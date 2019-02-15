Куда движется украинская солнечная энергетика

Очевидно, что в будущем технологии солнечной энергетики станут одним из основных источников энергии. Солнечная энергетика в мире постоянно растет: за 2018 было построено рекордные 109 ГВт мощностей сетевых солнечных электростанций (СЭС).

Абсолютным лидером остается Китай: он добавил 44 ГВт. Общая мощность солнечной энергетики превысила 500 ГВт, а ее доля в мировом производстве тока приближается к 3%.

В Украине увеличение мощностей СЭС также происходит со значительным отрывом от других технологий возобновляемой энергетики. 3849 МВт новых мощностей ВИЭ, подключены к энергосистеме Украины в 2018 году, на солнечную энергетику приходится 752 МВт. Из них львиная доля — это большие наземные промышленные СЭС. Такие станции имеют мощность от нескольких мегаватт до десятков мегаватт и подключаются к высоковольтным сетям.

Главные причины стремительного развития солнечной энергетики в Украине — высокая ставка «зеленого» тарифа, который привязан к курсу евро и зафиксирован до 2030 года, а также снижение цен на оборудование.

Подобная взрывная динамика наблюдалась в Испании и Германии, где вводили «зеленый» тариф. Однако их опыт показал, что развитие отрасли, построенной на одном механизме поддержки, не является устойчивым.

Не повторить судьбу Испании

Высокий «зеленый» тариф и непродуманное его плановое снижение может привести к усилению диспропорций на энергорынке и концентрации доходов в одном секторе. Пример Испании во второй половине 2000-х годов является хрестоматийным. Там после нескольких лет роста отрасли власти решили отменить поддержку «зеленой» генерации. Результаты были катастрофическими: крах всего сектора возобновляемой энергетики и потеря десятков тысяч рабочих мест.

Неудачно построенная система поддержки ВИЭ в Испании и ее коллапс помешали развитию «зеленой» энергетики в мире, которая так нужна ему для преодоления климатического кризиса и сохранения окружающей среды. Украина, где развитие ВИЭ только начало становиться системным, важно учиться на ошибках других.

Внимание украинских депутатов и экспертов сейчас сосредоточено на трансформации системы поддержки ВИЭ и внедрении новых конкурентных механизмов — аукционов. Такие изменения предусматривает проект закона, который прошел первое чтение в декабре 2018 года.

«Рынок возобновляемой энергетики требует срочных изменений. Стратегические инвесторы, которые имеют целью строить станции в Украине, понимают, что тариф для новых объектов необходимо приводить к экономически обоснованному уровню и вводить конкурентные механизмы формирования цены», — говорит директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Елена Колтик.

По ее словам, речь идет о введении аукционов. Законопроект позволит инвесторам получить соглашение на 20 лет, а потребителям — дешевую чистую энергию.

Председатель Всеукраинской ассоциации инвестиций и устойчивого развития, эксперт «реанимационные пакета реформ» Юлия Усенко также поддерживает законодательные изменения.

«Просмотр механизма поддержки возобновляемой энергетики, особенно для больших мощностей, действительно нужен. Вместе с тем, принятие закона, который введет аукционы для таких проектов, — это только первый шаг», — убеждена она.

Согласно проекту, «зеленый» тариф для солнечной энергетики предлагается уменьшить на 25% с 1 января 2020 года и дополнительно ежегодно уменьшать на 2,5% в течение трех лет. Аукционы предполагается ввести с 2020 года для СЭС мощностью более 10 МВт, но процедуры их проведения акт не определяет.

«Успех внедрения аукционов во многом зависит от процедуры подготовки участников к торгам и условий их проведения по новым правилам, которые должны разрабатываться на уровне вторичного законодательства. Запрос инвесторов на развитие солнечных и ветровых проектов в Украине есть даже при условии запуска аукционов. Количество мегаватт будет расти и в таких условиях. Вопрос в том, не будут ли эти объемы сосредоточены в пределах отдельных проектов и в руках нескольких бенефициаров. Есть риск получить очередной монополизированный сектор», — отмечает Усенко.

Год переходных процессов

Большой стимул для строительства промышленных СЭС будет оставаться до конца 2019 года, пока будет действовать действующая система поддержки отрасли. По ожиданиям экспертов, темпы строительства будут максимальными в первом и втором кварталах.

«Объекты, которые не начнут строиться до марта-апреля, скорее всего, не успеют с вводом в эксплуатацию. Наверное, инвесторы не будут рисковать своими деньгами и запускать финансирования проектов после апреля. Уже через квартал количество инвесторов и желающих принять участие в большой солнечной энергетике значительно сократится. Чем ближе к концу 2019 года, тем выше риски », - комментирует директор проектной компании KB Energy Вячеслав Мижарев.

По его словам, существует большое несоответствие между декларируемыми проектами и строительством. Объем выданных технических условий для подключения к сетям значительно превышает мощности, которые могут ввести в эксплуатацию игроки рынка.

«Будет построено не более 20-30% от задекларированного. Скорее всего, НКРЭКУ отменит неоплаченные технические условия. Регулятор с точки зрения здравого смысла должен присоединиться к упорядочению рынка. Тот, кто не реализует проекты, не должен резервировать мощность подключения», — считает Мижарев.

Кроме политической нестабильности в избирательный 2019, дальнейший взрывной рост большой солнечной энергетики будет сдерживать решение НКРЭКУ о повышении платы за выдачу новых технических условий и подключения к сетям. Это увеличивает стоимость девелоперских проектов и сроки их окупаемости.

Общая мощность крупных СЭС превышает 1300 МВт, а совокупная мощность кровельных СЭС в конце 2018 составляла всего 157 МВт. Соответственно, львиную долю стимулирования, которое поступает через «зеленый» тариф, получили девелоперы наземных промышленных СЭС, а не распределенная генерация на крышах.

Найти баланс и новые точки роста

Интерес украинцев к солнечной энергетике повышается, но рост распределенной солнечной генерации на крышах существенно ниже, чем темпы развития солнечных полей. Мощности кровельных станций в Украине за год выросли на 106 МВт, это шестая часть прироста крупных СЭС. Солнечными панелями оборудованы около 7,5 тыс частных домов, из них 4,44 тыс добавились в 2018 году. Таким образом, рынок частных кровельных солнечных электростанций за 12 месяцев более чем удвоился.

«Мы наблюдаем хорошую динамику развития кровельных станций благодаря „зеленому“ тарифу. Это означает, что процедурные вопросы отработаны. Потребители легко их применяют, поскольку они упрощены по сравнению с порядком реализации проектов для юридических лиц без лицензии, подготовки документов для установления „зеленого“ тарифа НКРЭКУ, организации продажи электроэнергии », - объясняет Усенко.

По ее мнению, для развития распределенной генерации следует упростить процедуры для юридических лиц, которые хотят устанавливать СЭС на крышах. «Законопроект содержит такую инициативу для станций мощностью до 500 кВт, я ее поддерживаю», — говорит Усенко.

Мижарев, который имеет опыт проектирования и строительства кровельных СЭС, разделяет мнение о необходимости приоритетной поддержки распределенной генерации.

«Стопроцентный прирост за год солнечных мощностей, сконцентрированных в одном месте, — это неправильно. Когда же речь идет о тысячах новых частных малых СЭС — это положительный тренд. Нужно стимулировать распределенную генерацию. Чем больше участников рынка, тем лучше для страны», — убежден Мижарев.

По его словам, солнечные панели позволяют производить электроэнергию там, где она потребляется, и сокращать затраты на ее передачи и распределение.

«У промышленных СЭС ситуация обратная: от них энергия передается в распределительные узлы, ее обязаны купить на рынке, но не факт, что в каждый момент она будет востребована где-то рядом, тем более днем. Возникает потребность передавать ток на большие расстояния, и нагрузка на сети увеличивается», - отмечает Мижарев.

Как объясняет специалист, особенно полезной распределенная генерация может быть там, где существует высокий спрос на электроэнергию и возникает дефицит энергии, а создавать условия для развития сегмента можно даже без «зеленого» тарифа.

Однако, по мнению Колтик, главным вызовом для распределенной генерации является окончание действия «зеленого» тарифа в 2030 году. В отличие от большой генерации, которая получит возможность участвовать в аукционах, для малых объектов не предусмотрен механизмов продолжение стимулирования их развития.

«Действие „зеленого“ тарифа для объектов до 500 кВт следует продлить до 2040 года. Уровень тарифа необходимо разрешить просматривать ежегодно, а размер определять по формуле: аукционная цена для крупных объектов предыдущего года плюс 20%. Такое соотношение соответствует современным условиям, когда „зеленый“ тариф для домашних хозяйств на 20% выше, чем обычный», — говорит директор УАВЭ.

Мировая практика показывает, что солнечная энергетика может быть доступной и обеспечивать большие объемы производства электроэнергии.

За десять лет, прошедших после падения рынка в Испании, в отрасли произошли радикальные технологические и организационные изменения. Развитие технологий позволило снизить стоимость панелей. Во многих государствах усовершенствовалась интеграция солнечной энергетики с рынком, а в Китае она активно вытесняет угольную генерацию.

Для Украины, которая реформирует рынок электроэнергии и провозглашает курс на энергетическую независимость, построение собственной эффективной модели развития солнечной энергетики является одновременно и большим вызовом, и большой возможностью.

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