Встречаем новинку: чем примечательна кредитная карта Apple Card

В марте Apple анонсировал карту Apple Card совместно с банком Goldman Sachs и международной платежной системой Mastercard. Она выйдет в августе и на первых порах будет активна только в США. Ей можно расплачиваться и в обычном режиме, и при помощи Apple Pay (привязки к Android, конечно, не будет). А вот опция бесконтактного платежа у физической карты отсутствует. Она активируется по принципу Air Pods — при синхронизации с айфоном.

У Apple Card нет штрафной процентной ставки. Apple и Goldman Sachs будут терпеливо дожидаться погашения кредита, разве что в кредитном рейтинге вы опуститесь на несколько строчек вниз — стандартное наказание должников.

Обладатели Apple Card смогут расплачиваться и пополнять баланс карты при помощи приложения Apple Cash и ACH. Кредитка отменяет волокиту с подписями чеков при оплате в некоторых магазинах или точках общепита.

Пользователи не будут знать номер карты и срок ее действия — на физической указано только имя владельца, а в электронном варианте отображаются лишь последние четыре цифры номера. Это сделано с целью упростить процесс блокировки карты при краже и получении новой. Теперь достаточно просто запросить новый номер.

Apple, как обычно, позаботился о конфиденциальности: «Apple не знает, что вы купили, где и за сколько», — успокаивает Дженнифер Бэйли, вице-президент Apple Pay. Вся информация о расходах хранится непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple. Компания также обещает, что «Goldman Sachs никогда не продаст ваши данные третьим лицам с целью маркетинга и рекламы».

С запуском фирменной кредитки компания из Купертино становится в один ряд с гигантами Amazon и Uber, уже имеющими собственные карты. Однако, по привилегиям и бонусам Apple сильно отстает: регистрационным бонусам, $50 при регистрации карты, скидкам на обеды и 4–5% кешбэкам компания Тима Кука противопоставляет лишь кешбэк в 2% (или 3% — в случае оплаты продукции Apple), что несколько печалит экспертов.

К концу 2019 года Apple Card будет доступна в 40 странах. О приходе в Украину думать не приходится: Goldman Sachs не имеет лицензии на обслуживание физических лиц в нашей стране.