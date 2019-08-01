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Встречаем новинку: чем примечательна кредитная карта Apple Card

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Встречаем новинку: чем примечательна кредитная карта Apple Card

В марте Apple анонсировал карту Apple Card совместно с банком Goldman Sachs и международной платежной системой Mastercard. Она выйдет в августе и на первых порах будет активна только в США. Ей можно расплачиваться и в обычном режиме, и при помощи Apple Pay (привязки к Android, конечно, не будет). А вот опция бесконтактного платежа у физической карты отсутствует. Она активируется по принципу Air Pods — при синхронизации с айфоном.

У Apple Card нет штрафной процентной ставки. Apple и Goldman Sachs будут терпеливо дожидаться погашения кредита, разве что в кредитном рейтинге вы опуститесь на несколько строчек вниз — стандартное наказание должников.

Обладатели Apple Card смогут расплачиваться и пополнять баланс карты при помощи приложения Apple Cash и ACH. Кредитка отменяет волокиту с подписями чеков при оплате в некоторых магазинах или точках общепита.

Пользователи не будут знать номер карты и срок ее действия — на физической указано только имя владельца, а в электронном варианте отображаются лишь последние четыре цифры номера. Это сделано с целью упростить процесс блокировки карты при краже и получении новой. Теперь достаточно просто запросить новый номер.

Apple, как обычно, позаботился о конфиденциальности: «Apple не знает, что вы купили, где и за сколько», — успокаивает Дженнифер Бэйли, вице-президент Apple Pay. Вся информация о расходах хранится непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple. Компания также обещает, что «Goldman Sachs никогда не продаст ваши данные третьим лицам с целью маркетинга и рекламы».

С запуском фирменной кредитки компания из Купертино становится в один ряд с гигантами Amazon и Uber, уже имеющими собственные карты. Однако, по привилегиям и бонусам Apple сильно отстает: регистрационным бонусам, $50 при регистрации карты, скидкам на обеды и 4–5% кешбэкам компания Тима Кука противопоставляет лишь кешбэк в 2% (или 3% — в случае оплаты продукции Apple), что несколько печалит экспертов.

К концу 2019 года Apple Card будет доступна в 40 странах. О приходе в Украину думать не приходится: Goldman Sachs не имеет лицензии на обслуживание физических лиц в нашей стране.

Apple, Apple Card
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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