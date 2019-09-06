Искусство и аутизм: В Украине начнут внедрять уникальную белорусскую методику по социализации детей с особенностями развития

По статистике Всемирной организации здоровья на сегодня один из 160 детей на планете страдает расстройством аутистического спектра, и с каждым годом эта статистика только растет. При этом четкого объяснения возникновения аутизма ученые до сих пор не дали, так же, как не существует и единой признанной методики его лечения. Желая адаптировать своих особенных детей к миру, родители, психологи и педагоги ищут различные способы их социализации, и — находят. Театр — как инклюзивная модель построения отношений в обществе, которая помогает социализации детей с особенностями развития и дает возможность получить людям с аутизмом реальную профессию в будущем. Таковы результаты уникальной методики белорусского Семейного инклюзивного театра «і», которую уже скоро начнут внедрять и в Украине.

Театр пересечений

Семейный инклюзивный театр «і» был создан в Минске в 2016 году на базе театральной студии Ирины Пушкаревой, когда занятия вместе с обычными детьми стали посещать и дети с аутизмом. Как оказалось, коллективные занятия положительно влияют на адаптацию особенных детей, которые буквально на глазах начали делать успехи в развитии, и уже скоро стали выходить на сцену как актеры. За несколько лет создатели театра поняли, что эксперимент по социализации детей с аутизмом театром оказался настолько успешным, что о нем нельзя молчать, и сегодня о белорусском инклюзивном проекте говорят уже не только на постсоветском пространстве, но и во всей Западной Европе.

«Нам выпала честь быть первопроходцами! С детьми с аутизмом вообще мало кто работает, а если и существуют подобные проекты, то чаще всего в труппах занимаются со взрослыми. На показ одного из наших спектаклей приезжал режиссер такого театра из Голландии Ханс Салеминк, который руководит коллективом более 28 лет. Представляете, он не смог распознать на сцене всех актеров с особенностями! Используя нашу методику, Ханс начал брать в театр и подростков», — рассказывает директор и художественный руководитель Семейного инклюзивного театра «і» Ирина Пушкарева.

На сегодня в инклюзивном белорусском театре занимаются более 110 детей, из них 30 — с диагнозом аутизм. С маленькими актерами работают настоящие профессионалы — как драматического театра, так балета и вокала. И именно подобный синкретизм является той особенностью, которая отличает театр «і» от других.

«У нас получился своеобразный театр пересечений. Первое пересечение заключается в том, что наш театр семейный, а в постановках участвуют как взрослые, так и дети — то есть, профессионально подготовленные дети с профессиональными актерами вместе показывают серьезную историю. Второе пересечение заключается в разных взглядах на социум: взгляд талантливых детей, наш взгляд и взгляд детей с аутизмом. Каждый из нас видит мир по-своему, и на пересечении получается очень интересно. И третье пересечение — это соединение драматического театра и балета. В итоге все это искрило, давило, но на стыке получилась совершенно уникальная вещь», — говорит продюсер театра «і» Леонид Динерштейн.

Без скидки на инвалидность

Создатели Театра «і» отмечают, что концепция инклюзивного театра заключается в том, чтобы показать — дети с аутизмом являются абсолютно равноправными и полноценными членами общества, хотя и имеют свои особенности развития. Кроме того, если ребенок проявит свои способности к искусству, театр может дать в будущем и профессию человеку с аутизмом.

«Мы не занимаемся в нашем театре досугом — мы обучаем. То есть, в процессе обучения ребенка мы даем ему ту или иную профессию, которая смежна с театром. И мы очень надеемся на то, что когда эти дети, у которых немного возможностей устроиться куда-то на работу, вырастут, они смогут у нас остаться и работать — актерами, режиссерами, сценаристами, рисовать костюмы и декорации», — говорит Ирина Пушкарева.

Важной особенностью Семейного инклюзивного театра «і» является его профессионализм. Это не просто детский кружок или самодеятельность, а полноценный театральный коллектив, который выступает на больших сценах и получает награды на международных конкурсах.

«Театр „і“ участвовал в международном театральном конкурсе „Скрыжаване“ без всяких скидок на особенных детей, где мы стали лауреатамии взяли Гран-при фестиваля. А в октябре 2018 Академический большой музыкальный театр Беларуси пригласил нас в репертуар. К нам пришли обычные зрители, и, когда в конце спектакля они узнали, что на сцене были особенные дети, у них были искренние слезы радости и благодарности. И не просто за красочный и яркий спектакль, а за то, что им показали, что ребенок с особенностями может быть не просто талантливым, а полноценным членом общества», — рассказывает Ирина Пушкарева.

Часто зрители оказываются не готовы к тому, что в детском, да еще и инклюзивном театре, им будут показывать серьезные вещи. Но в репертуаре Семейного театра «і» уже шесть спектаклей, среди которых — постановка по Достоевскому.

«Когда мы приглашаем зрителей, нас сначала воспринимают так: ну, пойдем сходим на детский утренник. Либо же проявляют интерес к тому, как будут играть на сцене дети с особенностями. Но уже после спектакля люди понимают, что у нас не утренник, а именно театр с профессиональными актерами, который поднимает серьезные жизненные темы», — говорит продюсер Леонид Динерштейн.

Лечение театром

В инклюзивном театре дети с аутизмом проявляют свои способности не только как актеры, но и как художники по декорациям и костюмам, и даже сценаристы. Так, идею одного из спектаклей для театра предложил 12-летний Кастусь Жибуль. Когда мальчик поделился сюжетом своей "Железной дороги«,никто не думал, что из замысла Кастуся вырастет целый спектакль. Премьера состоялась 2 апреля 2017 года — два аншлага в зале на 450 мест. Сегодня спектакль — в репертуаре театра, сам же Кастусь сыграл в нем главную роль

«В марте 2016 года, когда Кастусь появился в театре, он с трудом мог сосредоточиться на две минуты. А в последнем спектакле Театра „I“ „Восемь чувств или рождение Человека“ (премьера 2 апреля 2019) — великолепно сыгранная и прожитая главная роль длиной почти в два часа. Сквозная роль — через весь спектакль», — отмечает Ирина Пушкарева.

Успехи в развитии воспитанников театра «і» поражают не только руководство театра и родителей, но и медиков, которые отмечают уникальность методики социальной адаптации детей с аутизмом при помощи театра. Для того, чтобы фиксировать изменения в развитии особенных детей, в театре «і» проводят специальный видеомониторинг, на базе которого специалисты разрабатывают методики по социализации детей с особыми потребностями. И возможно, «лечение театром» скоро признают как одно из революционных методов в реабилитации аутистов.

Фильм о неподвластных разуму

Благодаря спонсорам, белорусский Семейный театр «і» все время развивается и строит грандиозные планы на будущее. Так в планах руководства — снять телепроект с участием детей-актеров, и даже большое кино. Про сам же театр уже вышел документальный фильм «Кто последний?», который снял режиссер Сергей Исаков.

«Этот фильм снят для того, чтобы объяснить людям, которые столкнулись с аутизмом, а таких людей, оказывается много, куда идти и куда двигаться. У кого-то получится адаптировать ребенка в спортивных секциях, у кого-то — дома с педагогом или хорошим психологом, а у кого-то получится в театре — значит надо пробовать все», — поясняет главную цель документальной ленты режиссер.

По словам создателя фильма, во время съемок он впервые столкнулся с проблемой аутизма, поэтому пытался понять и осмыслить то, как думают и видят мир дети с аутизмом.

«У таких детей есть очень серьезные особенности, которые даже, наверное, не подвластны нашему разуму, — говорит он. — У Миши — феноменальная память: один раз увидел и все запомнил. Влада знает английский лучше, чем русский, хотя не говорит ни на английском, ни на русском, а только пишет и читает. И в театре дети все вместе делают общее дело — и это, наверное, лучшая форма для адаптации таких детей в нашем обществе».

Из Беларуси — в Украину

В Украине заниматься адаптацией детей с аутизмом при помощи театра стали не так давно. Год назад при киевской школе № 58 была создана Инклюзивная детская театральная студия, в которой вместе с обычными детьми занимаются и дети с расстройствами аутистического спектра. Создатели студии — инициативные и небезразличные родители ребенка с аутизмом, которые вдохновили других и смогли собрать вокруг себя команду профессионалов.

За год студийцы выпустили три спектакля, которые показали на школьной сцене. Однако создатели студии не собираются стоять на месте, и уже налаживают сотрудничество с белорусским театром «і», чтобы на более высоком и профессиональном уровне поднять тему социализации детей с аутизмом в Украине.

«С инклюзивным семейным театром „і“ команда нашего проекта дружит давно. Этим летом в Грузии проводился ряд мероприятий с мастер-классами, инклюзивными проектами, спортивными состязаниями для особенных детей. У нас вызвала большой интерес методика Ирины Пушкарёвой (девичья фамилия Ирины Михайловны Киселёвой, которая стала творческим псевдонимим), и в дальнейшем мы планируем реализацию большого совместного проекта команд белорусского и украинского инклюзивных театров», — говорят создатели студии.

Киевская Инклюзивная детская театральная студия, которую ее коллектив все чаще стал называть — «МЫ», станет первой, кто внедрит в Украине уникальный опыт белорусского театра «і» Уже в сентябре состоится набор студийцев, занятия и выступления которых будут проходить в стенах одного из киевских театров с привлечением его педагогов. В дальнейшем же распространение этой уникальной методики поможет созданию и эффективной работе новых инклюзивных театральных студий по всей стране.

«Преподавательский состав Инклюзивной детской театральной студии „МЫ“ планирует принять участие в 3-м международном форуме „Театр и аутизм. Вопросы и ответы“, который состоится в октябре в Минске. При финансовой поддержке спонсоров в октябре в Киеве также планируется организация показа фильма „Кто последний“ с пресс-конференцией создателя фильма и руководителей проектов „i“ и „МЫ“. В ноябре-декабре мы планируем организовать тур и постановку на театральной сцене Киева спектакля театра „i“ „Восемь чувств или рождение Человека“, в котором занято около 80 актёров -как воспитанников театра „i“, так и присоединившихся к ним известных в Беларуси профессиональных актеров», — рассказала руководитель Благотворительного фонда поддержки инклюзивных инициатив «МЫ» Анжелика Коломиец.

Идея спектакля, его особое видение — в формате восьми новелл, каждая из которых посвящена тому или иному чувству, — принадлежит руководителю Семейного инклюзив-театра «i» Ирине Пушкаревой.

«Участие в этой постановке для детей с аутизмом имеет значительный „терапевтический“ эффект: выражая то или иное чувство на сцене, юные актеры получают возможность в буквальном смысле лучше познакомиться с ним, учатся лучше понимать собственные ощущения и эмоции и владеть ими в обычной жизни. Ведь это именно то, чего детям в силу особенностей мировосприятия порой не хватает. А то, что в основу спектакля легла попытка мальчика с аутизмом рассказать о своих чувствах, будет интересно и полезно каждому, кто хочет расширить собственное восприятие мира и избавиться от стереотипов» — отмечает Ирина Пушкарева.

Психологи, тьюторы и индивидуальные программы

По словам организаторов, для внедрения инклюзивной методики, при театре будет работать постоянный психолог, который имеет большой практический опыт работы с детьми с расстройством аутистического спектра. Задача психолога — правильно включать особых детей в коллектив обычных, а также работать с обычными детьми, отвечая на их вопросы. Вместе с педагогами психолог и тьюторы будут вести постоянный мониторинг эмоционального состояния детей.

Для каждого особого ребенка в студии будет составлен индивидуальный профиль, где будут выявлены все его сенсорные особенности и дефициты, поясняют создатели студии. Дело в том, что дети с аутизмом — очень разные, и, если один ребенок не выносит громких звуков, другой ощущает себя комфортно только в окружении оглушительного шума. Исходя из состояния и потребностей ребенка, для него и будет разработана индивидуальная программа занятий в театральной студии.

По замыслу организаторов инклюзивного проекта, для внедрения в Украине уникальной методики, педагогов белорусского театра будут приглашать на мастер-классы в Киев, а украинские педагоги будут набираться опыта в Минске.

«Очень рад успехам наших киевских друзей. За предыдущий год они наработали уникальный опыт и сегодня готовы распространять его и вне стен отдельно взятой школы — для всех киевлян, — отмечает продюсер театра «і» Леонид Динерштейн. — Приятно видеть как метод, созданный Ириной Пушкарёвой в Семейном инклюзив-театре "і«,помогает настоящему делу. Руководители и педагоги инклюзивной театральной студии «МЫ» — очень целеустремлённые и талантливые люди, готовые и учиться и делиться своими навыками и опытом«.

Представителей украинской Инклюзивной детской театральной студии белорусские коллеги ожидают на международном форуме «Театр и аутизм. Вопросы и ответы», который состоится в октябре в Минске. Кроме того, 2 апреля 2020 года в Беларуси пройдет фестиваль инклюзивных театров, на который также приглашен коллектив украинского театра «МЫ».

«Радуюсь за вас, за нас всех! Вашей профессиональной команде всё под силу! С удовольствием будем участвовать в дальнейшем развитии Театра „МЫ“. Это так важно, когда умения и знания накапливаются, преумножаются и дают возможность развития, особенно в случае с аутизмом, который всегда разный», — подчеркнула создатель театра «і» Ирина Пушкарева.