Перекроем «завтра»: После трех анонсов столичной мэрии на Шулявке так и не установили прогоны «уставшего» моста

Очередные обещания столичных властей оказались «провальными» - три дня подряд в мэрии анонсировали установку прогонов Шулявского путепровода, однако балку над проспектом Победы до сих пор не установили. А пока городские власти продолжают кормить жителей столицы «завтраками» о продолжении строительства, киевляне высказывают свое возмущение в соцсетях, а журналисты выражают «протесты» в прямом эфире.

После длительного «застоя» в строительстве киевская мэрия заранее анонсировала перекрытие движения по проспекту Победы в связи с установкой прогонов Шулявского моста. Информация о том, что в районе затянувшегося строительства будут введены ограничения по движению была размещена на сайте мэрии, в соцсетях, а также в столичных СМИ.

«С 00:05 13 октября и до 22:00 14 октября движение транспорта на проспекте Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана будет перекрыто. В этот период специалисты будут возводить новый прогон Шулявского путепровода. Начнется установка 400-тонного сооружения, размером 36 на 30 метров», - анонсировали в КГГА, а сообщение особой важности 12 октября запостил на своей странице в Телеграмм даже городской глава Виталий Кличко.

После такого анонса киевляне стали запасаться попкорном, а журналисты выехали на место событий, чтобы запечатлеть «чудо». Однако на утро 13 октября оказалось, что движение на проспекте Победы не перекрыто, а обещанные работы по установке балок моста не проводятся.

На это киевляне попробовали недоумевать и даже возмущаться в соцсетях. Однако мэр столицы пояснил жителям, что работы по строительству моста остановили, чтобы не создавать им «неудобства».

«Движение по проспекту мы пока открыли, чтобы не создавать неудобств киевлянам, пока идут подготовительные работы. А минувшей ночью движение перекрывали, чтобы демонтировать часть контактной сети троллейбусной линии», - написал Кличко на своем канале в Телеграмм в воскресенье.

Также мэр Киева 13 октября пообещал, что работы продолжатся «завтра»: «На Шулявке продолжаются подготовительные работы к перемещению следующей секции нового моста. Голландские специалисты поднимают мегадомкратом прогон моста. Завтра днем его должны установить над проспектом Победы, соединив с уже установленными двумя пролетами».

Впрочем, и «завтра» - 14 октября, как пообещал городской глава, балка над проспектом Победы не появилась. Свои комментарии по этому поводу со смайликами гнева и иронии киевляне оставили в группах, посвященных Шулявскому мосту, в соцсетях.

После второго подряд «пролета» над пролетами Шулявского моста Виталий Кличко стал более сдержан в своих обещаниях в Телеграмм. Но на сайте столичной мэрии 14 октября вновь заговорили о «перекроем завтра» и опубликовали очередной анонс о том, что в связи с возведением Шулявского путепровода на проспекте Победы перекроют движение. Однако и после третьего обещания городских властей долгожданная балка так и не появилась.

Эпопея с восстановлением «уставшего» моста в столице продолжается больше года. За это время киевляне и сами успели порядком «подустать» от перекрытия дорог, объездных путей, обещаний городских властей и всего, что связано с Шулявским путепроводом. Очевидно, что эта тема стала настолько болезненной для Киева, что стали не выдерживать даже столичные журналисты.

Так, в эфире телеканала «Киев» журналисты выразили своеобразный протест по поводу очередного обещания столичной мэрии - в титрах к сюжету о возведении Шулявского путепровода появилась надпись нецензурного содержания: «Какого…. мы приперлись сюда в 6.00 утра?».

«Протестный титр» появился на телеканале около 8 утра 13 октября и был в прямом эфире около 10 секунд – впрочем, этого вполне достаточно, чтобы зрители уловили сигнал «25 кадра», которым, очевидно, журналисты и сигнализировали киевлянам о том, что не смогли произнести вслух.

15 октября, после трех провальных анонсов, ни на портале столичной мэрии, ни на официальных страницах Виталия Кличко в соцсетях информации о дальнейших работах на Шулявском путепроводе не появилось. Когда наступит долгожданное «завтра» для «уставшего» моста, пока неизвестно…