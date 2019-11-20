«Паршивые овцы»: 10 убыточных банков Украины

В то время как большая часть игроков банковского рынка отчитывается о рекордной прибыли, десять учреждений завершили три квартала с суммарным убытком в 1,3 млрд грн. Банкиры не спешат комментировать причины своих потерь, а эксперты считают, что хотя убытки не угрожают стабильности банков, им потребуются усилия для решения накопившихся проблем.

Нацбанк каждый месяц отчитывается об очередном рекорде прибыльности банковской системы (66 банков за январь-сентябрь суммарно заработали 49,6 млрд грн). Но несмотря на то что уже два года прибыль банков растет, на рынке все еще остается десять убыточных игроков. Среди банков первой двадцатки по размеру активов в список убыточных по итогам января-сентября попал лишь Укрсоцбанк, потери которого за девять месяцев составили 619 млн грн. Выйти в прибыль он уже не успеет, ведь в октябре НБУ отозвал у него лицензию в связи с присоединением к Альфа-Банку.

Без его учета самыми убыточными были Правэкс Банк (-50,5 млн грн) и Банк Кредит Днепр (-45 млн грн). Остальные потери пришлись на небольшие учреждения: Мисто Банк, Скай Банк, Коммерческий инвестиционный банк, банк «Аркада», Альпари Банк, Юнекс Банк, Украинский банк реконструкции и развития (см. график).

Проблемные места

Убыток Правэкс Банка, как уверяет его пресс-служба, находится «в рамках ожиданий», ведь некоторые бизнес-инициативы банка еще не реализованы в полной мере. При этом Правэкс Банк «имеет уверенные прогнозы и планы по выходу в прибыль».

Негативный финансовый результат Банка Кредит Днепр вызван формированием резервов под старые проблемные кредиты (отчисления составили 702,5 млн грн) и не имеет отношения к «успешной операционной деятельности банка», уверяют в пресс-службе. За девять месяцев банк улучшил операционную прибыль на 676,4 млн грн благодаря продаже проблемных долгов. Прибыль выросла не за счет повышения чистого процентного дохода, который прибавил лишь 5 млн грн (до 143,9 млн грн).

В то же время чистый комиссионный доход банка вырос на 43% (до 147,7 млн грн). «Банк успешно реализует обновленную бизнес-стратегию, наращивает эффективность нового бизнеса, продолжает систематическую работу по улучшению качества активов и операционного финансового результата, что в сочетании с системной поддержкой акционера и конструктивной позицией НБУ обеспечит в краткосрочной перспективе выход на устойчивую прибыльную деятельность», – говорят в учреждении.

Остальные банки решили свои убытки не комментировать.

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По мнению исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой, в банковском секторе сложилась благоприятная ситуация: абсолютное большинство банков демонстрирует прибыльность, что говорит об отсутствии системных причин для убытков отдельных учреждений. «У каждого из банков есть стратегия развития с учетом истории, индивидуальных особенностей и рыночных условий», – отмечает эксперт.

Убыточные банки, впрочем, выполняют нормативы достаточности капитала и ликвидности.

«Текущая убыточность не представляет непосредственной угрозы финансовому состоянию этих банков, но ставит вопросы перед их менеджментом и собственниками. С учетом позитивных ожиданий по расширению банковского кредитования и роста экономики перспективы развития бизнеса есть у всех банков. Но в каком направлении развивать деятельность, как трансформировать бизнес-модель и стоит ли продолжать работать в статусе банка, каждый решает самостоятельно», – считает Елена Коробкова.

В НАБУ проанализировали отчетность убыточных банков. Правэкс Банк пропорционально наращивает доходы и расходы. В структуре расходов существенный убыток наблюдается по статье «расходы на содержание основных средств», что может быть результатом значительных инвестиций (например, в недвижимость или IT), или работы с проблемными кредитами прошлых лет (если банк принял на баланс залоги, то пока он их не продал, он амортизирует их стоимость по правилам бухучета).

Банк Кредит Днепр операционно прибылен, а его убыток обусловлен формированием значительных резервов под выданные кредиты, и он значительно сократился по сравнению с 2018-м. У «Аркады» существенно сократились комиссионные доходы, которые являются основой его финансового результата. Банк снизил административные затраты, но это не компенсировало снижение доходов.

Мисто Банк потерял процентные доходы, но сократил убыток благодаря расформированию резервов. Снизились доходы и у Коминвестбанка, что на фоне увеличения затрат на персонал и содержание основных средств привело к убытку. Юнекс Банк вышел на операционную прибыльность, но этого не хватило для перекрытия расходов на резервы. Скай Банк нарастил процентные доходы благодаря увеличению кредитного портфеля, но при этом увеличил отчисления в резервы и административные расходы. Альпари Банк все еще убыточен, поскольку наращивает админрасходы быстрее доходов.

Убыток небольшого Украинского банка реконструкции и развития, купленного китайским инвестором у государства, обусловлен ощутимым ростом административных затрат, в основном затрат на персонал. Это может означать, что банк нанимает персонал для работы в новых для себя сегментах.

Путь к выздоровлению

По словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, для большинства убыточных банков проблемой остается большой объем плохих кредитов и задолженности инсайдеров. «В процессе решения этих проблем банки взяли на баланс залоговое имущество таких заемщиков. Сейчас банки занимаются продажей этого имущества, на что требуется время. Таким образом, часть активов, которая не генерирует процентный доход, у большинства этих банков высока», – рассказал эксперт.

Михаил Демкив отмечает, что у банков при этом есть пассивы – депозиты и межбанковские кредиты, которые нужно обслуживать: «Учитывая размер ставок, банкам необходимо поспешить с продажей неприбыльных активов. Кроме того, банки несут расходы на охрану и содержание такого имущества”.

У небольших банков также остается проблема соответствия повышенным жестким регуляторным требованиям. «Чтобы им соответствовать, необходимо иметь большее количество работников. Поэтому фонд оплаты труда давит на финансовый результат банков, заставляя их задуматься о целесообразности продолжения банковской деятельности», – пояснил Михаил Демкив. НБУ уже анонсировал, что несколько небольших банков в 2020 году объединятся или сдадут лицензию.

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