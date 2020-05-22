НБУ включил «печатный станок»: как это отразится на курсе гривны

Национальный банк расширил инструменты поддержки ликвидности банковской системы, что позволит кредитовать реальный сектор экономики в стрессовые времена.

Первые аукционы показали, что кредиты рефинансирования будут брать, в том числе, государственные банки для финансирования государственных предприятий.

Рефинансирование — это эмиссия денег. Из всего доступного инструментария регулятор выбрал именно такой способ «накачки» экономики деньгами.

Канал рефинансирования можно назвать наиболее «невинным» методом печати денег, но в любом случае это эмиссия. В случае неконтролируемого выпуска необеспеченных денег есть риск получить высокую инфляцию и девальвацию гривны.

Как печатают деньги

Несмотря на слово «печать», деньги выпускаются центральными банками исключительно в безналичной форме — нажатием клавиш на компьютере. Просто «напечатать» деньги и передать их населению или правительства Нацбанк не может. Для этого нужны инструменты.

Есть три канала денежной эмиссии — валютный, фондовый и рефинансирования.

Первый. Когда Нацбанк покупает валюту на межбанке, он фактически печатает новую гривну, а когда продает валюту — «связывает» лишнюю гривну.

Второй. Фондовый канал НБУ не использует уже 3 года. В портфеле НБУ находится большая часть государственных ценных бумаг, но она постоянно уменьшается.

Третий. Когда стало понятно, что карантин запустил новый экономический кризис, НБУ сделал значительно более гибкими условия третьего инструмента — рефинансирование банков.

Максимальный срок предоставления кредитов рефинансирования была увеличен до 5 лет, а ставка по кредиту стала равна учетной ставке НБУ.

В мейнстримной экономической политике Украины последних лет эмиссия является нежелательным инструментом. Опыт показывает, что неконтролируемое увеличение предложения денег приводило к высокому уровню инфляции и даже гиперинфляции в 1990-х годах.

Эмиссия — это плохо, если она не подкреплена ростом экономики. Центробанк должен обеспечить такое количество денег в обращении, которое не приводило бы к их обесцениванию.

«Только через наш труп»: дилемма НБУ

Антикризисные меры, предложенные правительством, предусматривают увеличение дефицита государственного бюджета в 2020 году. Согласно принятым изменениям в госбюджет, размер дефицита вырастет с 96,2 до 298,4 миллиарда гривен.

Покрыть дефицит можно тремя способами — средства от приватизации государственного имущества, кредиты доноров и эмиссия. В этом году у Фонда госимущества были амбициозные планы по «большой» приватизации, но их пришлось свернуть — в обновленном проект госбюджета план приватизационных поступлений уменьшен с 12 млрд грн до 0,5 млрд. грн.

Кредит от Международного валютного фонда и других западных партнеров лишь частично покроет потребность в финансировании дефицита. Финальная сумма полученной помощи должна составлять 8 млрд. долларов (около 210 млрд грн), но пока речь идет о первом транше в размере 1,9 миллиарда долларов (около 50 млрд грн). От Европейского союза Украины рассчитывает получить 1,2 миллиарда евро (около 35 млрд грн).

Остается эмиссия. Увеличение объемов выкупа валюты с межбанка приведет к давлению на гривну, что может значительно повлиять на курсовые ожидания населения и бизнеса и ускорить темпы роста потребительских цен.

Покупать облигации Минфина и финансировать правительство напрямую запрещает законодательство. Даже если бы не запрещало, правление НБУ наотрез отказывается от этого инструмента.

«Печать денег на покрытие дефицита — это „дорога в никуда “. Я не хотел бы снова выпускать из бутылки „джинна инфляции и девальвации“ когда гривна обесценивается, инфляция растет, расходы бюджета увеличиваются, а затем дефицит снова финансируется за счет денежных средств», — говорил ранее член правления НБУ Дмитрий Сологуб.

За принципиальную позицию НБУ подвергался критике со стороны народных депутатов и Совета НБУ. Офис президента и правительство вербальными интервенциями неоднократно призывали правление НБУ быть сговорчивее в вопросе прямого финансирования дефицита госбюджета.

Что придумал НБУ

Регулятор выбрал «невинный» способ — позволить банкам брать рефинансирование в почти неограниченных объемах. Объемы рефинансирования будут ограничиваться только имеющейся у банков ликвидным залогом, в который могут входить ОВГЗ, депозитные сертификаты Национального банка, иностранная валюта, а в ближайшем будущем также корпоративные облигации, обеспеченные государственной гарантией, и муниципальные облигации.

НБУ рассчитывает, что банки предпочтут кредитование долгосрочных инфраструктурных проектов, которые помогут «запустить» экономику. Получить рефинансирование может любой украинский банк, имеющий прозрачную структуру собственности и не имеющий просроченной задолженности перед НБУ.

Тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней будут проходить еженедельно, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет — раз в месяц.

«В зависимости от ситуации на денежно-кредитном рынке Национальный банк может изменить объемы рефинансирования, сроки и параметры по предоставлению кредитов рефинансирования в дальнейшем, однако просмотр этих параметров пока не актуален», — сообщили в пресс-служба Национального банка.

И добавили, что будущие тендеры позволят оценить потенциальный интерес к этому инструменту со стороны банков.

По мнению гендиректора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, НБУ «напечатает» до конца года около 100 млрд. гривен или 4 млрд долларов.

Первые клиенты

30 апреля во присутствии президента Владимира Зеленского государственный Укрэксимбанк подписал с Государственным агентством автомобильных дорог Украины договор о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в размере 5,782 млрд. грн.

Именно на такую сумму Укравтодор выпустил гарантированные государством корпоративные облигации, которые купил Укрэксимбанк. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд. грн.

В этот же день НБУ провел первый аукцион по предоставлению «короткого» рефинанса по новым правилам, удовлетворив заявки девяти банков на общую сумму 6,9 миллиарда гривен. Из этой суммы 6 млрд. получил именно Укрэксим.

Неожиданно слабым был интерес банков к первому аукциону по «длинному» рефинансу. 11 банков получили кредиты рефинансирования на срок от года до пяти на общую сумму 2,4 млрд. грн.

По мнению экспертов, Укрэксимбанк предпочел «короткий» рефинанс, поскольку с высокой долей вероятности Нацбанк продолжит снижать размер учетной ставки, что автоматически повлечет за собой снижение ставки рефинансирования.

Госпредприятие «Гарантированный покупатель» стало вторым в очереди на получение от правительства государственных гарантий. 8 мая во время совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды первая заместитель директора «Гарантированного покупателя» Наталья Канарская сообщила, что госпредприятие хочет получить госгарантии под кредиты «Ощадбанка» и «Укргазбанка» на сумму 3,4 млрд. грн.

«Гарантированный покупатель» хочет получить госгарантии для улучшения своего финансового состояния и проведения расчетов перед генерирующими компаниями. Этот шаг может помочь «гарантированному покупателю» в расчетах с инвесторами в «зеленую энергетику». Но это запрещено законом.

Как отмечает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, Законом о госбюджете-2020 предоставление госгарантий разрешено только под осуществление инвестиционных проектов.

«И отнюдь не под покрытие разрывов ликвидности или расчетов по старым долгам», — настаивают в Центре.

Впрочем, государственные банки не смогут брать кредиты рефинансирования бесконтрольно в необходимых госбюджета объемах — необходимо получить разрешение наблюдательного совета.

Укргазбанк и Укрэксимбанк получили разрешение наблюдательных советов на получение рефинанса в сумме на 60 млрд грн на двоих. Приватбанк пока такого разрешения не получал.

Финучреждения говорят, что имеют достаточно ликвидности, но и не исключают, что им понадобится поддержка.

«Сейчас банк не нуждается в привлечении дополнительных средств у НБУ. Но учитывая условия предложенного ресурса, в частности срочность в 5 лет и стоимость привлечения средств, аналогов которым на рынке не существует, мы рассматриваем кредит от НБУ как интересный и фактически безальтернативный инструмент для долгосрочного рефинансирования », - прокомментировали в пресс служба Альфа банка.

«Ликвидность Укргазбанка более чем достаточная, что позволяет нам полностью удовлетворить спрос государственных и частных компаний. Но в случае необходимости привлечения дополнительного финансирования у Укргазбанка есть весомый портфель ОВГЗ, которые могут быть использованы в качестве залога », - заявил председатель правления банка Кирилл Шевченко.

В банках Альфа и Райффайзен Аваль пока не ведут переговоров с частными или государственными компаниями по финансированию под государственные гарантии. В государственных банках отказались комментировать потенциальные сделки.

Скрытый интерес

В чем интерес банков брать кредиты рефинансирования, учитывая, что, по данным НБУ, в 2019 году ни один банк не обратился за поддержкой ликвидности? Бесспорно, на это повлиял начало кризиса. Но есть и другие причины.

Учетная ставка впервые за длительный период снизилась ниже ставок по коротким облигациям госзайма. Банки могут брать рефинанс под залог ОВГЗ, ставки по которым во время предпоследних трех аукционов составляли примерно 11,25%. На последнем аукционе 19 мая ставки по 3-месячным бумагам снизились до 10,5%.

Спрос на государственные ценные бумаги восстановился вместе со снижением учетной ставки на 2 процентных пункта до 8% годовых и объявлением о программе долгосрочного рефинансирования. До этому Минфин в течение четырех недель подряд отменял плановые аукционы из-за отсутствия спроса.

Восстановление интереса банков к ОВГЗ объясняется возможностью сделать прибыль «из воздуха». Банки получили возможность занимать гривны в Нацбанке под 8% годовых, одалживая эти же гривны под 10,5-11% правительству. После погашения обязательств разница в 2,5-3% остается на счетах банка в качестве дохода.

Таким образом, образовалась ситуация win-win. Банки получили безрисковый инструмент для финансовых спекуляций, Минфин решит проблему с выполнением плана заимствований, правительство профинансирует инфраструктурные проекты, а НБУ всем помог, но как будто «не у дел».

Побочные эффекты

Единственным «лузером» в этой ситуации скорее всего будет населения. Побочными эффектами эмиссии могут стать ускорение инфляции, девальвация гривны и нарушения макрофинансовой стабильности. На практике это будет означать рост цен на товары и услуги и снижение покупательной способности гривны при неизменных зарплатах.

По мнению председателя Совета Независимой ассоциации банков Украины Романа Шпека, экономические субъекты в Украине характеризуются низким уровнем доверия к гривне и во время кризисных явлений пытаться обменять ее на иностранную валюту, ослабляя национальную валюту.

Неограниченный доступ к дешевому кредитному ресурсу в гривне создаст соблазн для банков покупать иностранную валюту с целью хеджирования рисков или валютных спекуляций.

Член правления НБУ Олег Чурий говорит, что полученный рефинансу банки могут использовать по своему усмотрению.

«Мы не вводим никаких ограничений на размер объемов долгосрочного рефинансирования, которые мы готовы давать рынку. Также мы не спрашиваем у банков, как они планируют использовать полученные средства», — заявил Чурий.

В Национальном банке рассказали, что просчитали риски и не боятся, что банки направят полученную свеженапечатанную гривну на межбанк.

«Собственные операции банков с валютой ограничены лимитом в 10% от их регулятивного капитала. Поэтому внедрение долгосрочного рефинансирования не влияет на возможности банков осуществлять собственные операции на валютном рынке», — заверили в НБУ.

Второй риск — не все кредиты возвращаются. Предоставляя гарантию по кредитам банкам государство рискует средствами налогоплательщиков, считает банкир Владимир Лавренчук. Он напоминает, что Украина остается лидером на европейском континенте по уровню проблемных кредитов, особенно в государственных банках.

«Государственные банки периодически докапитализируються. Что это значит? Что потерянные кредиты формируют убыток и «съедают» капитал. Так, за период 2014-17 годов направлено 57 млрд грн наших налогов. Это и есть цена «заливки деньгами», — написал он в колонке на НВ.

Сколько новой гривны будет эмитировано в 2020 году — вопрос открытый. Председатель экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха считает, что масштабы эмиссии должны составлять 200 млрд. гривен.

Финальная цифра зависит от многих составляющих — масштаба кризиса, количества траншей от МВФ и других доноров, сговорчивости государственных банков и того, хорошо ли помнят члены правления Национального банка последствия рефинансирования банков в 2014-2015 годах для экономики Украины.

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