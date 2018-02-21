Украина и ЕС дополнят соглашение о сотрудничестве в сфере навигации

Кабинет министров Украины одобрил подписание протокола к соглашению о сотрудничестве с Евросоюзом в сфере гражданской навигации.

Проект соответствующего документа есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство подготовило проект распоряжения президента, которым главе Государственного космического агентства Павлу Дегтяренко дают полномочия подписать протокол к соглашению с ЕС о сотрудничестве в отношении гражданской глобальной навигационной спутниковой системы.

Необходимость подписания протокола объясняется тем, что Болгария, Румыния и Хорватия, которые вошли в Евросоюз после подписания соглашения, до сих пор не являются его сторонами.

Напомним, ранее Кабмин одобрил распространение санкций на российское программное обеспечение на объектах инфраструктуры. Предполагается, что принятие данного законопроекта создаст правовое основание для запрета или ограничения использования на объектах критической инфраструктуры ПО, разработанного субъектами хозяйствования страны-агрессора.