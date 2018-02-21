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Пока РФ не прекратит агрессивное поведение, санкции будут продолжены, — замгоссекретаря США

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Пока РФ не прекратит агрессивное поведение, санкции будут продолжены, — замгоссекретаря США

Пока РФ не прекратит агрессивное поведение, санкции будут продолжены, — замгоссекретаря СШАСанкции США против России будут продолжены до тех пор, пока агрессивное поведение Москвы не прекратится, сообщил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

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«Санкции сориентированы на невыполнение Минских договоренностей, на продолжение агрессии на востоке Украины, на аннексию Крыма и они будут продолжены... Пока такое поведение РФ не изменится, санкции будут продолжаться», — сказал он во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.

Салливан подчеркнул необходимость кооперации с ЕС в вопросе санкций.

Кроме того, представитель Госдепа пояснил, что нет причин для беспокойства в вопросе предоставления Украине оборонительного вооружения.

«Это вооружение не может быть угрозой для тех, кто не имеет агрессивного поведения. Наше вооружение будет предоставлено нашим союзникам в Украине, чтобы защитить территориальную целостность», — резюмировал Салливан.

При этом Салливан подчеркивает, что борьба с коррупцией является не менее важной для Украины, чем борьба с российской агрессией.

«Если Украина успешно справится с кампанией по борьбе с коррупцией, она опровергнет тезисы российской пропаганды об Украине как о несостоявшемся государстве... Борьба с коррупцией не менее важна, чем борьба с российской агрессией. Это — две стороны одной монеты», — сказал он во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.

По словам американского дипломата, коррупция отпугивает иностранные инвестиции в Украину, не способствует экономическому росту, порождает бедность.

Представитель Госдепа США подчеркнул, что целью его визита является разговор с украинскими властями относительно необходимости продолжения реформ, в частности, в антикоррупционной сфере.

Салливан добавил, что Украине следует поддерживать независимость антикоррупционных органов, таких как НАБУ, а также создать Антикоррупционный суд.

«Украине нужен независимый антикоррупционный суд, который бы полностью соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии», — подчеркнул он.

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Кроме того, Салливан акцентировал внимание на реформе судопроизводства и создании органа финансовых расследований.

«В более далекой перспективе необходимы глубокие реформы, которые бы дали результаты в будущем. Всеохватывающая реформа судопроизводства и правоохранительных органов... также важно создать уполномоченный орган для расследования финансовых преступлений», — резюмировал чиновник.

Россия, США, санкции, Украина, кризис на юго-востоке, международные отношения, Джон Салливан
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