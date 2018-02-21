Пока РФ не прекратит агрессивное поведение, санкции будут продолжены, — замгоссекретаря США

Пока РФ не прекратит агрессивное поведение, санкции будут продолжены, — замгоссекретаря СШАСанкции США против России будут продолжены до тех пор, пока агрессивное поведение Москвы не прекратится, сообщил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.
«Санкции сориентированы на невыполнение Минских договоренностей, на продолжение агрессии на востоке Украины, на аннексию Крыма и они будут продолжены... Пока такое поведение РФ не изменится, санкции будут продолжаться», — сказал он во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.
Салливан подчеркнул необходимость кооперации с ЕС в вопросе санкций.
Кроме того, представитель Госдепа пояснил, что нет причин для беспокойства в вопросе предоставления Украине оборонительного вооружения.
«Это вооружение не может быть угрозой для тех, кто не имеет агрессивного поведения. Наше вооружение будет предоставлено нашим союзникам в Украине, чтобы защитить территориальную целостность», — резюмировал Салливан.
При этом Салливан подчеркивает, что борьба с коррупцией является не менее важной для Украины, чем борьба с российской агрессией.
«Если Украина успешно справится с кампанией по борьбе с коррупцией, она опровергнет тезисы российской пропаганды об Украине как о несостоявшемся государстве... Борьба с коррупцией не менее важна, чем борьба с российской агрессией. Это — две стороны одной монеты», — сказал он во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.
По словам американского дипломата, коррупция отпугивает иностранные инвестиции в Украину, не способствует экономическому росту, порождает бедность.
Представитель Госдепа США подчеркнул, что целью его визита является разговор с украинскими властями относительно необходимости продолжения реформ, в частности, в антикоррупционной сфере.
Салливан добавил, что Украине следует поддерживать независимость антикоррупционных органов, таких как НАБУ, а также создать Антикоррупционный суд.
«Украине нужен независимый антикоррупционный суд, который бы полностью соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии», — подчеркнул он.
Кроме того, Салливан акцентировал внимание на реформе судопроизводства и создании органа финансовых расследований.
«В более далекой перспективе необходимы глубокие реформы, которые бы дали результаты в будущем. Всеохватывающая реформа судопроизводства и правоохранительных органов... также важно создать уполномоченный орган для расследования финансовых преступлений», — резюмировал чиновник.
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