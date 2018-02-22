Спецпрокурор США выдвинул новые обвинения против Манафорта и Гейтса

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, подал в федеральный суд новые засекреченные обвинения против Пола Манафорта и Ричарда Гейтса, сообщает Reuters.
«Включение этого документа в материал канцелярии суда, который регулярно обновляется новыми уголовными обвинениями, свидетельствует о том, что офис Мюллера, возможно, подал обвинительный акт, который заменит предыдущий прошлогодний документ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поданный одностраничный документ не раскрывает суть обвинений. Пока неизвестно, когда они будут рассекречены.
Вчера также сообщалось, что бывший адвокат в деле Тимошенко Алекс ван дер Цваан признал вину в даче ложных показаний по делу Гейтса и Манафорта. Мюллер обвинил адвоката Алекса ван дер Цваана в предоставлении заведомо ложных показаний о том, что в последнее время он общался с экс-советником в предвыборном штабе Дональда Трампа Риком Гейтсом и другим неназванным человеком.
Ранее в рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы президента США были предъявлены обвинения 13 российским гражданам. Среди обвиняемых — «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей», и бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.
Напомним, что Полу Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах. Согласно обвинительному заключению, он «действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича».
В октябре Манафорт и Гейтс были помещены под домашний арест. Их освободили из-под него в январе этого года.
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