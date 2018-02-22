Flydubai перевезла 10,9 млн пассажиров в 2017 году

Flydubai в 2017 году перевезла 10,9 млн пассажиров, что на 5,5% превышает показатели 2016 года, говорится в отчете авиаперевозчика.

Число самолетов во флоте компании в прошлом году увеличилось с 57 до 61 единицы. Авиакомпания получила два новых Boeing 737-800 и шесть новых Boeing 737 MAX 8 и впервые с начала полетов в 2009 году вывела из парка четыре Boeing 737-800.

Средний возраст флота по итогам 2017 года составил 3 года 11 месяцев (3 года 8,5 месяцев в 2016 году), а средний налет находился на отметке 13,3 часа в день на воздушное судно.

Оборот авиакомпании в 2017 году достиг отметки в $1,5 млрд, что на 9,2% превышает показатель 2016 года. Прибыль составила $10,1 млн.

В структуре операционных издержек flydubai в 2017 году на топливо приходилось 25% затрат, что сравнимо с показателем 2016 года.

Дополнительные доходы авиакомпании, включающие багажный сбор, плату за доступ к бортовой системе развлечений, грузоперевозки, составили 11,9% от общей выручки компании в 2017 году. для сравнения, в 2016 году этот показатель составлял 13,8%.