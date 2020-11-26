Flydubai запустила первый прямой рейс из ОАЭ в Израиль

Эмиратская авиакомпания Flydubai запустила в четверг первый прямой рейс из ОАЭ в Израиль. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Как указывала ранее в заявлении авиакомпания, в неделю она будет проводить 14 рейсов по маршруту Дубай — Тель-Авив. Путешествие из ОАЭ в Израиль займет около трех часов.
В настоящее время Flydubai является единственной авиакомпанией, предлагающей прямые рейсы из Эмиратов в Израиль.
20 октября Израиль и ОАЭ подписали в аэропорту близ Тель-Авива соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий. Телеканал I-24 отметил, что ОАЭ становятся первой арабской страной, с которой у граждан Израиля будет безвизовый режим. Соглашения по авиасообщению предусматривают 28 регулярных рейсов в неделю из аэропорта Бен-Гурион в ОАЭ и неограниченное количество чартерных рейсов из аэропорта Рамон на юге еврейского государства в Абу-Даби и Дубай.
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