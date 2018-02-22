Украина среди лидеров пограничного мошенничества, - ЕС

Европейское агентство по охране внешних границ стран-членов Евросоюза (Frontex) заявляет, что Украина является одной из стран, с которой поступает большое количество выявления случаев пограничного мошенничества на морских и сухопутных границах ЕС. Об этом говорится в отчете агентства, обнародованном 20 февраля, передает Радио Свобода.

По данным Frontex, «соседями» Украины по количеству таких случаев стали Сербия и Марокко.

«В 2017 году большинство случаев мошенничества с документами на сухопутных границах зарегистрировали на границе между Украиной и Польшей (519), в основном с участием граждан Украины, которые имели поддельную польскую визу», — говорится в отчете.

В ЕС также обращают внимание на то, что начало действия безвизового режима для граждан Украины в июне 2017 способствовало снижению количества украинцев, которые прибегали к мошенническим способам получения виз.