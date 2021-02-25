Мошенники пытались продать в ЕС контрафактные вакцины от COVID на €3 млрд

Мошенники предприняли попытку сбыть в странах Евросоюза 400 млн доз контрафактных вакцин от коронавируса на сумму около €3 млрд. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

«Это действительно очень большое количество. Никто понятия не имеет, что на самом деле находится в этих ампулах...», — сказал один источников агентства.

ЕС ранее предупреждал об увеличении числа случаев мошенничества с вакцинами против коронавируса, указывая на факт циркуляции на рынке поддельных препаратов, отмечает Reuters.

Лидеры ЕС обсудят в четверг в режиме видеоконференции меры по защите граждан ЕС в условиях пандемии, а также затронут вопросы поставок вакцин и их модификаций для борьбы с новыми штаммами.