Манафорта обвинили в сокрытии полученных в Украине 30 млн долларов

Экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Рика Гейтса обвинили в уклонении от налогов на полученные в Украине доходы. Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК-Украина.
«Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине», — говорится в сообщении.
Так, прокуроры уверены, что через оффшоры, контролируемые Манафортом, прошло более 75 миллионов долларов. По версии обвинения Манафорт с помощью Гейтса отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и министерства юстиции. Гейтс, в свою очередь, скрыл около 3 миллионов долларов дохода.
«Приблизительно с 2006 года по настоящее время Манафорт и Гейтс вовлечены в схему, с помощью которой скрывают доходы от властей Соединенных Штатов, наслаждаясь использованием денег», — отмечено в документе.
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