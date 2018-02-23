Манафорта обвинили в сокрытии полученных в Украине 30 млн долларов

Экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Рика Гейтса обвинили в уклонении от налогов на полученные в Украине доходы. Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК-Украина.

«Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине», — говорится в сообщении.

Так, прокуроры уверены, что через оффшоры, контролируемые Манафортом, прошло более 75 миллионов долларов. По версии обвинения Манафорт с помощью Гейтса отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и министерства юстиции. Гейтс, в свою очередь, скрыл около 3 миллионов долларов дохода.

«Приблизительно с 2006 года по настоящее время Манафорт и Гейтс вовлечены в схему, с помощью которой скрывают доходы от властей Соединенных Штатов, наслаждаясь использованием денег», — отмечено в документе.