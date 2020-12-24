Трамп помиловал экс-главу своего избирательного штаба Манафорта

Президент США Дональд Трамп помиловал и смягчил приговор 29 людям, включая осужденного за махинации бывшего председателя своей избирательной кампании Пола Манафорта, говорится на сайте Белого дома.
«Президент Дональд Трамп помиловал 26 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще 3 лицам», — говорится в сообщении.
Так, помилование распространяется, в частности, на Пола Манафорта, который до сих пор отбывал свой семилетний приговор. В 2019 году он был осужден по нескольким статьям, в том числе уклонение от уплаты налогов и нарушение порядка регистрации иностранных агентов.
Отмечается, что среди помилованных также находится отец его зятя и советника Джареда Кушнера — девелопер Чарльз Кушнер, в 2004 году осужденный за обман Федеральной избирательной комиссии, уклонение от уплаты налогов и оказание влияния на свидетелей. Он оформлял пожертвования в избирательные фонды как свои накладные расходы. Чарльз Кушнер признал вину и отсидел два года в тюрьме.
Среди помилованных и бывший советник Трампа Роджер Стоун. Ранее его обвиняли в препятствовании расследованию, давлении на свидетелей и неправдивых показаниях в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года.
Манафорт был обвинен в суде штата Нью-Йорк в марте 2019 года из-за мошенничества с ипотечным кредитом и связанных с ним преступлений. В декабре 2019 года судья штата отклонил обвинения, постановив, что они частично совпадают с обвинениями в банковском мошенничестве, с которыми Манафорт столкнулся в федеральном суде.
Так, Манафорт провел в тюрьме 2 года, в том числе некоторое время в одиночной камере.
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