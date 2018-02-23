«ДТЭК Энерго» в 2017 г. получило чистый убыток 2,9 млрд грн

«ДТЭК Энерго» в 2017 году получило убыток 2,916 млрд грн.

Согласно неаудированной отчетности на сайте компании, ее выручка за прошлый год составила 140,973 млрд грн. Капитальные затраты за отчетный период составили 8,4 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

В пресс-службе пояснили, что ключевое влияние на итоговый финансовый результат 2017 года оказали потери активов в зоне АТО. Общий убыток от списания и обесценения активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд грн.

«ДТЭК Энерго» — операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.