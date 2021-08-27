ТЭС ДТЭК и «Центрэнерго» начнут импорт угля из США

Компании «ДТЭК Энерго» и государственная «Центрэнерго» договорились о поставке 75 тыс. тонн угля из США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместный пресс-релиз компаний.

Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы. Объем угля будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

«Вскоре Украина войдет в отопительный сезон, и наша общая задача — пройти его стабильно, чтобы украинцы были со светом и теплом. Обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеева.

В «Центрэнерго» отметили, что стабильность работы энергосистемы — первый приоритет.

«Дополнительные запасы угля позволят нам спокойно пройти через отопительный сезон, без необходимости использования газа или импорта электроэнергии», — добавили в компании.

Для стабильного прохождения отопительного сезона и обеспечения шахт ДТЭК увеличили добычу угля до 10 млн тонн газового угля. потребностей генерации топливом, за 7 месяцев 2021 года на шахтах ДТЭК увеличили добычу угля до 10 млн тонн газового угля.

Как сообщалось, кроме приоритетного добычи украинского угля, «ДТЭК Энерго» начала его импорт из Польши. 19 августа первая партия польского угля уже поступила в Украину. Также «ДТЭК Энерго» ожидает поставки топлива из Казахстана.