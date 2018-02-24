За время боевых действий в Украине появилось 50 новых генералов

С начала боевых действий в Вооруженных Силах Украины 50 человек получили генеральское звание.
Об этом сообщил в интервью Радио Свобода начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
«С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все — это офицеры, которые уже имели боевой опыт», — сказал он.
По словам Муженко, сегодня основным условием продвижения по службе, особенно назначения на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, полученного с 2014 года.
Начальник Генштаба также отметил, что за время боевых действий в ВСУ «уже более чем в два раза поменялись командиры батальонов и бригад».
«Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие военных округов. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины», — пояснил он.
Муженко также сообщил, что среди выпускников высших военных учебных заведений в этом году будет четверть тех, кто сознательно связал свое будущее с армией уже после начала боевых действий.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,25 -0.0335
|2.716,76 -0.0384
|100 евро
|3.297,72 -0.0216
|3.357,12 -0.0172
|10 рублей
|4,44 0.0007
|4,86 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Это хохляндия сынок - погубили десятки тысяч людей, угробили практически всю технику, потеряли территории и.... получили генерала. Так держать дауны