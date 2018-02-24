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За время боевых действий в Украине появилось 50 новых генералов

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За время боевых действий в Украине появилось 50 новых генералов

С начала боевых действий в Вооруженных Силах Украины 50 человек получили генеральское звание.

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Об этом сообщил в интервью Радио Свобода начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

«С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все — это офицеры, которые уже имели боевой опыт», — сказал он.

По словам Муженко, сегодня основным условием продвижения по службе, особенно назначения на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, полученного с 2014 года.

Начальник Генштаба также отметил, что за время боевых действий в ВСУ «уже более чем в два раза поменялись командиры батальонов и бригад».

«Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие военных округов. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины», — пояснил он.

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Муженко также сообщил, что среди выпускников высших военных учебных заведений в этом году будет четверть тех, кто сознательно связал свое будущее с армией уже после начала боевых действий.

армия, ВСУ, кризис на юго-востоке, военные, генералы
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Комментарии (1)
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Гость
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Vega Vega
Vega Vega 3 часа 53 минуты назад

Это хохляндия сынок - погубили десятки тысяч людей, угробили практически всю технику, потеряли территории и.... получили генерала. Так держать дауны

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