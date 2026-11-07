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Корецький повідомив, про що розмовляв з представниками МВФ

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів переговори з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Матеушем Щуреком та місією Фонду, яка з понеділка розпочинає роботу в межах другого і третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF) задля залучення траншу в розмірі $1,67 млрд, повідомляє Секретаріат Кабінету Міністрів України у п'ятницю ввечері.

"Важливо мати узгоджені параметри всіх ключових показників та обсягів зовнішнього фінансування. Бюджет має бути збалансованим, відповідати викликам воєнного часу й гарантувати фінансування пріоритетних потреб держави", – сказав Корецький.

Під час розмови сторони предметно обговорили ключові напрями фіскальної політики, розвиток фінансового сектору, заходи з детінізації економіки, параметри проєкту державного бюджету на 2027 рік, а також забезпечення зовнішнього фінансування на 2027-2028 роки. Технічну та експертну роботу над цими блоками спільно здійснюватимуть команди Міністерства фінансів і Національного банку України разом із представниками місії МВФ.

Глава уряду нагадав, що Верховна Рада вже підтримала проєкт держбюджету на наступний рік у першому читанні, після чого виконавчі органи влади планують остаточно доопрацювати документ і подати його на розгляд парламенту у другому читанні з урахуванням результатів консультацій із фондом. На завершення прем'єр-міністр висловив вдячність МВФ за системну підтримку України та наголосив на готовності до плідної співпраці.

Корецький
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