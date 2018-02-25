За год цены на бананы выросли на 60%

На этой неделе рынок бананов вновь продемонстрировал рост цены. За последние несколько дней цены на эти фрукты выросли почти на 10%, а с начала месяца банан стал дороже более чем на 20%.
Об этом сообщает портала «Инфо-Шувар».
На оптовых рынках Украины цены на бананы уже достигают 45-47 грн за кг (1,35-1,41 евро за кг), по более низкой цене 38-44 грн за кг (1,14-1,32 евро за кг) оптовые компании предлагают остатки бананов не очень высокого качества.
Рост цены почти не повлияло на внутренний спрос на банан. По данным «Инфо-Шувар» за первые два месяца зимы Украина импортировала почти 47 тыс. тонн бананов, то есть на 5% больше, чем в тот же период предыдущего сезона, когда банан стоил почти на 60% дешевое.
Как уже сообщалось ранее, на протяжении декабря стоимость бананов в Украине активно росла — цены подскочили в 2 раза. Основная причина роста — подорожание на международных рынках из-за низкого урожая.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,30 -0.033
|2.716,76 -0.0384
|100 евро
|3.297,55 -0.0233
|3.357,10 -0.0174
|10 рублей
|4,44 0.0007
|4,86 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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