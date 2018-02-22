Россия запретила ввоз молока из Беларуси

Россия с 26 февраля временно запретит поставки ряда молочных продуктов из Беларуси.

Согласно сообщению Россельхознадзора, под запрет попали: молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая;- концентрат сывороточный и молочного белка.

Ограничения введены «до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции».

Страна-агрессор уже ограничивала поставки молочной и другой продукции с отдельных предприятий Беларуси.