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Доход ДТЭК вырос до 141 млрд грн

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Доход ДТЭК вырос до 141 млрд грн

Чистый доход ведущего угольного и энергетического холдинга Украины «ДТЭК Энерго» вырос на 10% до 141 миллиарда гривен, говорится в неаудированной финансовой отчетности компании, передает Concorde Capital.

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Выручка холдинга в 2017 году выросла на 6% до 5,3 млрд долларов.

Согласно расчетам, EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации — ред) компании улучшилась на 29% до 23 млрд грн. В долларовом эквиваленте показатель EBITDA вырос на 24% и составил 865 млн долларов.

Чистый убыток холдинга составил 2,9 млрд грн.

Только в 4 квартале 2017 года чистый доход «ДТЭК Энерго» составил 41,4 млрд грн (рост на 34% по сравнению с предыдущим кварталом), а EBITDA — 8,8 млрд грн (рост на 92% по сравнению с предыдущим кварталом).

Чистый долг холдинга в конце 2017 года остался на уровне годичной давности на уровне 64,6 млрд грн, коэффициент чистого долга к EBITDA улучшился до 2,8 с 3,6 раза.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий удивлен такими финансовыми результатами холдинга.

«Результаты ДТЭК превзошли наши ожидания, и пока трудно сказать, что вызвало такое увеличение. Возможно, финансовые показатели компании изменились из-за укрепления активов угольной промышленности», — сказал он.

Напомним, в 2016 году годовой показатель EBITDA энергохолдинга ДТЭК вырос в 2,37 раза до 17,8 млрд грн.

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Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное «Центрэнерго», стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие «роттердамской» формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%.

Ринат Ахметов, энергетика, ДТЭК, доходы, отчетность
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