Доход ДТЭК вырос до 141 млрд грн

Чистый доход ведущего угольного и энергетического холдинга Украины «ДТЭК Энерго» вырос на 10% до 141 миллиарда гривен, говорится в неаудированной финансовой отчетности компании, передает Concorde Capital.
Выручка холдинга в 2017 году выросла на 6% до 5,3 млрд долларов.
Согласно расчетам, EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации — ред) компании улучшилась на 29% до 23 млрд грн. В долларовом эквиваленте показатель EBITDA вырос на 24% и составил 865 млн долларов.
Чистый убыток холдинга составил 2,9 млрд грн.
Только в 4 квартале 2017 года чистый доход «ДТЭК Энерго» составил 41,4 млрд грн (рост на 34% по сравнению с предыдущим кварталом), а EBITDA — 8,8 млрд грн (рост на 92% по сравнению с предыдущим кварталом).
Чистый долг холдинга в конце 2017 года остался на уровне годичной давности на уровне 64,6 млрд грн, коэффициент чистого долга к EBITDA улучшился до 2,8 с 3,6 раза.
Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий удивлен такими финансовыми результатами холдинга.
«Результаты ДТЭК превзошли наши ожидания, и пока трудно сказать, что вызвало такое увеличение. Возможно, финансовые показатели компании изменились из-за укрепления активов угольной промышленности», — сказал он.
Напомним, в 2016 году годовой показатель EBITDA энергохолдинга ДТЭК вырос в 2,37 раза до 17,8 млрд грн.
Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».
Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное «Центрэнерго», стали продавать электроэнергию дороже.
После введения в действие «роттердамской» формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.684,55 -0.0172
|2.713,96 -0.0278
|100 евро
|3.301,20 0.037
|3.355,69 -0.0135
|10 рублей
|4,42 -0.0023
|4,87 0.0018
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016