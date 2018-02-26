Луценко предложил отобрать у СБУ возможность давления на бизнес на таможне

Генпрокурор Юрий Луценко предложил провести реформу таможни для того, чтобы отобрать у Службы безопасности Украины возможность давления на бизнес на таможне. Об этом Луценко заявил в интервью LB.ua.
«... Таможня, где теряется не менее трети, а некоторые говорят, что и половина входящих платежей. Да, работать стало намного проще. Но все равно остается огромная коррупция кланов. Более того — государственная коррупция. Говорю прямым текстом. Служба безопасности Украины имеет законное право возбуждать дела, которые не подлежат процессуальному контролю Генпрокуратуры. А тем более проверке внутренних действий контрразведки, и такая возможность, с моей точки зрения, используется для массового давления на бизнес на таможнях при растаможивании», — сказал генпрокурор.
По его словам, это касается всего, кроме спиртового рынка. В прошлом году в этой сфере, убеждает глава ГПУ, «были остановлены любые наезды».
«На данный момент по одному только делу о возможной контрабанде елочных игрушек за 2014 год в день таможня получает до 100 поручений осмотра, досмотра любых товаров. Я не знал масштабов этой проблемы. Но в последние месяцы начал изучать ситуацию после победы, скажем, на спиртовом рынке», — рассказал генпрокурор.
Как сообщалось, Украина и Словакия договорились об усилении совместного пограничного и таможенного контроля.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.684,55 -0.0172
|2.713,96 -0.0278
|100 евро
|3.301,20 0.037
|3.355,69 -0.0135
|10 рублей
|4,42 -0.0023
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|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
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|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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