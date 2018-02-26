Луценко предложил отобрать у СБУ возможность давления на бизнес на таможне

Генпрокурор Юрий Луценко предложил провести реформу таможни для того, чтобы отобрать у Службы безопасности Украины возможность давления на бизнес на таможне. Об этом Луценко заявил в интервью LB.ua.

«... Таможня, где теряется не менее трети, а некоторые говорят, что и половина входящих платежей. Да, работать стало намного проще. Но все равно остается огромная коррупция кланов. Более того — государственная коррупция. Говорю прямым текстом. Служба безопасности Украины имеет законное право возбуждать дела, которые не подлежат процессуальному контролю Генпрокуратуры. А тем более проверке внутренних действий контрразведки, и такая возможность, с моей точки зрения, используется для массового давления на бизнес на таможнях при растаможивании», — сказал генпрокурор.

По его словам, это касается всего, кроме спиртового рынка. В прошлом году в этой сфере, убеждает глава ГПУ, «были остановлены любые наезды».

«На данный момент по одному только делу о возможной контрабанде елочных игрушек за 2014 год в день таможня получает до 100 поручений осмотра, досмотра любых товаров. Я не знал масштабов этой проблемы. Но в последние месяцы начал изучать ситуацию после победы, скажем, на спиртовом рынке», — рассказал генпрокурор.

Как сообщалось, Украина и Словакия договорились об усилении совместного пограничного и таможенного контроля.