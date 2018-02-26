Украина представила на выставке вооружений в ОАЭ новый беспилотник

Украинское государственное предприятие «Спецтехноэкспорт» показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) новый беспилотный боевой комплекс, передает Defence Blog.
В издании отмечают, что представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно «шатается» над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.
Указано, что планер дрона-боеприпаса достигает длины 1,8 м, крылья в 2,3 м и максимальный вес взлета в 8 кг.
Также сообщается, что дрон запускается с катапульты и может находиться в воздухе в течение примерно 40 минут, а максимальная дальность его полета достигает 30 км.
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