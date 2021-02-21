Украина представила новую военную технику и вооружение на выставке IDEX в ОАЭ

Государственный концерн «Укроборонпром» представляет новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021, которая в воскресенье стартует в Абу-Даби, ОАЭ.

«На выставке продемонстрируют ряд перспективных разработок и изделий Концерна, например, модель наземного противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и высокоточной реактивной системы «Ольха» от конструкторского бюро «ЛУЧ», — сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«Нептун» — современный украинский образец вооружения, управляемые ракеты которого малозаметны для вражеских радаров и способны уничтожать как корабли, так и наземные цели.

Отечественная высокоточная система залпового огня «Ольха» считается одной из самых мощных в мире в своем классе.

«Также вниманию посетителей выставки предложены натуральные образцы противотанковых ракетных комплексов «Скиф» и «Корсар» и макет разведывательно-ударного беспилотника «Сокол-300», — говорится в сообщении.

В Концерне добавляют, что на IDEX-2021 будут представлены возможности танка «Оплот», который по ряду характеристик является лучшим в мире, боевой машины БТР-4 и другие передовые разработки предприятий — участников Концерна.

Всего на украинском стенде планируется представить более десятка натуральных и макетных (масштабных) образцов продукции военного и двойного назначения. Во время проведения выставки запланирован ряд переговоров с официальными делегациями различных стран и международными компаниями по поводу дальнейшего партнерств.

Завершится выставка 25 февраля. Делегацию Концерна возглавляет его генеральный директор Юрий Гусев. Главой украинской делегации является вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

IDEX — одна из крупнейших военных международных выставок, которая проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов.