В НАТО рассмотрели заявку Украины на членство

Министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрели заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом во время пресс-конференции в пятницу, 27 апреля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает УНН.

«Во время встречи мы обсудили политику открытых дверей. Украина выразила стремление к членству в НАТО. Министры рассмотрели этот вопрос», — сообщил он.

Никакой дополнительной информации по этому вопросу Столтенберг не озвучил.

Напомним, накануне генсек НАТО анонсировал рассмотрение вопроса относительно членства Украины в альянсе. При этом он назвал Украину важным партнером.