Столтенберг: НАТО будет противостоять российской угрозе

НАТО будет активнее работать над противостоянием российской угрозе, заявил генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках саммита глав МИД НАТО в Брюсселе, передает Радио Свобода.
В частности, Столтенберг отметил, что кибератаки, вмешательства во внутренние дела союзников НАТО и использование химического оружия на территории страны-члена военного союза являются подтверждением агрессивного поведения Москвы.
По его словам, НАТО стремится к улучшению отношений с Россией, но стороны пока далеки от стратегического партнерства, к которому стремились после окончания холодной войны.
Также, Столтенберг рассказал о своей встрече с новым госсекретарем США Майком Помпео.
Помпео прибыл в штаб-квартиру НАТО уже через 12 часов после своего назначения на пост.
«Это новый рекорд», — сказал генеральный секретарь.
Генеральный секретарь сообщил, что обсудил с Помпео вопросы, связанные с Россией.
По словам Столтенберга, стороны согласились с тем, что с Россией необходимо продолжать диалог, сдерживая при этом угрозы со стороны Москвы.
Напомним, как сообщалось ранее, Североатлантический альянс (НАТО) и отдельные страны-союзницы будут дальше искать пути помощи Украине.
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