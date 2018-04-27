Столтенберг: НАТО будет противостоять российской угрозе

НАТО будет активнее работать над противостоянием российской угрозе, заявил генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках саммита глав МИД НАТО в Брюсселе, передает Радио Свобода.

В частности, Столтенберг отметил, что кибератаки, вмешательства во внутренние дела союзников НАТО и использование химического оружия на территории страны-члена военного союза являются подтверждением агрессивного поведения Москвы.

По его словам, НАТО стремится к улучшению отношений с Россией, но стороны пока далеки от стратегического партнерства, к которому стремились после окончания холодной войны.

Также, Столтенберг рассказал о своей встрече с новым госсекретарем США Майком Помпео.

Помпео прибыл в штаб-квартиру НАТО уже через 12 часов после своего назначения на пост.

«Это новый рекорд», — сказал генеральный секретарь.

Генеральный секретарь сообщил, что обсудил с Помпео вопросы, связанные с Россией.

По словам Столтенберга, стороны согласились с тем, что с Россией необходимо продолжать диалог, сдерживая при этом угрозы со стороны Москвы.

Напомним, как сообщалось ранее, Североатлантический альянс (НАТО) и отдельные страны-союзницы будут дальше искать пути помощи Украине.