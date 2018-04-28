Половина немцев считает Трампа опаснее Ким Чен Ына

Почти половина немцев считают президента США Дональда Трампа серьезной угрозой миру, отмечается в опубликованных результатах опроса, который был проведен институтом исследования общественного мнения YouGov по заданию агентства dpa.
Такой точки зрения придерживаются 48% респондентов. По мнению 21% участников, наиболее заметную угрозу миру представляет северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын. Еще 15% опрошенных считают, что такая угроза исходит от российского президента Владимира Путина.
После вступления Трампа в должность президента отношения между США и ФРГ ухудшились, полагают две трети немцев. По мнению 62%, отношения между двумя государствами находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны.
В свою очередь, 17% участников опроса не видят каких-либо изменений. Еще 2% респондентов считают, что отношения с США улучшились.
Участники исследования прокомментировали также политику ФРГ в отношении США и России. Германии следует жестче критиковать деятельность Трампа, полагают 38% опрошенных. При этом треть респондентов устраивает нынешняя ситуация. По мнению 14% опрошенных, Берлину следует смягчить отношение к американскому президенту.
В то же время политику Германии в отношении Москвы слишком жесткой считают 29% респондентов, а слишком мягкой — 19%. При этом 29% участников опроса полностью согласны с нынешней позицией Берлина.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.589,71 -0.0361
|2.618,74 -0.0243
|100 евро
|3.140,52 -0.2193
|3.201,41 -0.1508
|10 рублей
|3,83 -0.002
|4,33 -0.0027
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016