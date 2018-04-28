Половина немцев считает Трампа опаснее Ким Чен Ына

Почти половина немцев считают президента США Дональда Трампа серьезной угрозой миру, отмечается в опубликованных результатах опроса, который был проведен институтом исследования общественного мнения YouGov по заданию агентства dpa.

Такой точки зрения придерживаются 48% респондентов. По мнению 21% участников, наиболее заметную угрозу миру представляет северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын. Еще 15% опрошенных считают, что такая угроза исходит от российского президента Владимира Путина.

После вступления Трампа в должность президента отношения между США и ФРГ ухудшились, полагают две трети немцев. По мнению 62%, отношения между двумя государствами находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны.

В свою очередь, 17% участников опроса не видят каких-либо изменений. Еще 2% респондентов считают, что отношения с США улучшились.

Участники исследования прокомментировали также политику ФРГ в отношении США и России. Германии следует жестче критиковать деятельность Трампа, полагают 38% опрошенных. При этом треть респондентов устраивает нынешняя ситуация. По мнению 14% опрошенных, Берлину следует смягчить отношение к американскому президенту.

В то же время политику Германии в отношении Москвы слишком жесткой считают 29% респондентов, а слишком мягкой — 19%. При этом 29% участников опроса полностью согласны с нынешней позицией Берлина.