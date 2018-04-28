Польша предлагает изменить формат встреч Украина-НАТО

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагает изменить формат заседаний комиссии Украина-НАТО с целью обойти вето Венгрии на проведение официальных заседаний. Об этом Чапутович сообщил изданию PAP, передает «Укринформ».

Глава польского МИД отметил, что в условиях блокирования Венгрией проведения заседаний комиссии Украина-НАТО нужно найти возможность для проведения «менее формальных» встреч между Киевом и Брюсселем.

«Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии», — сказал Чапутович.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Венгрии назвали «ложью» высказывания украинской стороны о том, что в риторике Венгрии относительно Украины усматривается заказной характер со стороны России. Это, прежде всего касается блокирования Венгрией заседания комиссии Украина-НАТО.