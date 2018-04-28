Главу ГПСУ повысили в звании

Президент Петр Порошенко присвоил главе Госпогранслужбы Украины Петру Цигикалу звание генерал-полковника. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Документ датирован 27 апреля. Предыдущее звание Цигикала — генерал-лейтенант.

Напомним, в марте президент Петр Порошенко присвоил имена Богуна и Вишневецкого двум полкам Нацгвардии.