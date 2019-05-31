Зеленский уволил главу Госпограслужбы

Президент Владимир Зеленский 31 мая уволил генерала армии Петра Цигикала с военной службы и освободил от должности председателя Государственной пограничной службы.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Цигикал возглавлял Государственную пограничную службу с июля 2017 года. Получил звание генерала армии Украины 2 мая 2019 года.