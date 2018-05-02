Газпром запустил газопровод в обход Украины

30 апреля российский монополист Газпром у черноморского побережья Турции завершил укладку морского участка первой нитки газопровода Турецкий поток.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Средняя скорость строительства на глубоководье, которое ведет судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день. Максимальная производительность — 5,6 км в сутки — была достигнута дважды в феврале этого года, сообщает Газпром.

«С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности», — цитирует пресс-служба председателя правления Газпрома Алексея Миллера.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.

Недавно Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

При этом, что Европейский Союз и секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита газа через газотранспортную систему Украины.