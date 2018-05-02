В Эстонии начинаются масштабные военные учения НАТО

В Эстонии начинаются крупные в истории страны военные учения Еж-2018. Об этом сообщает ERR.
Военные учения продлятся до 14 мая. В них примут участие более 15 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых служб.
Будут также задействованы военные из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.
Согласно сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО.
Один из основных акцентов учений, которые впервые частично пройдут также на территории Латвии, будет сделан на способности обеспечить безопасность жителей в любой ситуации.
21 ноября 2018 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что следует уделить внимание безопасности стран на юге Европы наравне с восточной границей НАТО.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,54 -0.0222
|2.615,96 -0.0261
|100 евро
|3.111,81 -0.2808
|3.176,23 -0.2376
|10 рублей
|3,78 -0.004
|4,29 -0.0028
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016