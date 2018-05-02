В Эстонии начинаются масштабные военные учения НАТО

В Эстонии начинаются крупные в истории страны военные учения Еж-2018. Об этом сообщает ERR.

Военные учения продлятся до 14 мая. В них примут участие более 15 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых служб.

Будут также задействованы военные из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

Согласно сценарию учений противником выступит вымышленное государство Муринус, которое попытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО.

Один из основных акцентов учений, которые впервые частично пройдут также на территории Латвии, будет сделан на способности обеспечить безопасность жителей в любой ситуации.

21 ноября 2018 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что следует уделить внимание безопасности стран на юге Европы наравне с восточной границей НАТО.