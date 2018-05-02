Суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза» по газопроводу OPAL

Общий суд Европейского Союза отклонил иск НАК «Нафтогаз Украины» против Европейской комиссии с требованием отменить решение, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL, по которому газ поступает из «Северного потока» на рынки Центральной Европы.

Об этом свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение, передает Liga.net.

«Решение Общего суда от 9 марта 2018 года — „Нафтогаз Украины“ против Еврокомиссии, с ходатайством об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода OPAL от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования... Ходатайство отклоняется как неприемлемое», — говорится в документе.

В марте 2017 года «Нафтогаз» подал в Общий суд ЕС иск против ЕК с требованием отменить решение, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку.

«Нафтогаз» аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии. В иске шла речь о том, что принятие данного решения ЕК без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по Договору об Энергетической хартии и Договору об учреждении Энергетического сообщества.

По данным «Нафтогаза», решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа до 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности газопровода «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям Украины как страны-транзитера в размере не менее 290-320 млн долларов в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров газа в год.

В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года.

Позже «Нафтогаз» обратился к суду с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны.

Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 километров, а мощность — 36,5 миллиарда кубометров газа в год.