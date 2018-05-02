Войти
Украина должна погасить 27 млрд долларов долгов в следующие четыре года, - Гройсман
перспективы
Украина должна погасить 27 млрд долларов долгов в следующие четыре года, - Гройсман
Порошенко: Армия РФ готова к полномасштабному вторжению в Украину
угроза
Порошенко: Армия РФ готова к полномасштабному вторжению в Украину
ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, - Данилюк
сигналы
ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, - Данилюк

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

тяжбы
RSS

Суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза» по газопроводу OPAL

47
Суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза» по газопроводу OPAL

Общий суд Европейского Союза отклонил иск НАК «Нафтогаз Украины» против Европейской комиссии с требованием отменить решение, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL, по которому газ поступает из «Северного потока» на рынки Центральной Европы.

Об этом свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение, передает Liga.net.

Читайте также: Газпром запустил газопровод в обход Украины

«Решение Общего суда от 9 марта 2018 года — „Нафтогаз Украины“ против Еврокомиссии, с ходатайством об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода OPAL от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования... Ходатайство отклоняется как неприемлемое», — говорится в документе.

В марте 2017 года «Нафтогаз» подал в Общий суд ЕС иск против ЕК с требованием отменить решение, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку.

«Нафтогаз» аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии. В иске шла речь о том, что принятие данного решения ЕК без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по Договору об Энергетической хартии и Договору об учреждении Энергетического сообщества.

По данным «Нафтогаза», решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа до 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности газопровода «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям Украины как страны-транзитера в размере не менее 290-320 млн долларов в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров газа в год.

В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года.

Позже «Нафтогаз» обратился к суду с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны.

Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 километров, а мощность — 36,5 миллиарда кубометров газа в год.

Газпром, суд, OPAL, Нафтогаз
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 мая 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.587,24 -0.0252 2.615,77 -0.028
100 евро 3.111,74 -0.2815 3.175,33 -0.2466
10 рублей 3,78 -0.0042 4,29 -0.0029
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Райан Холмс
Райан Холмс
основатель Hootsuite

Пять признаков того, что вы выбрали правильную карьеру

Оглядываясь назад, я вижу ряд ключевых подсказок в моей собственной карьере, которые могли бы уберечь меня от массы неприятностей, если бы я их заметил раньше. Вот пять не столь очевидных признаков того, что вы на правильном пути, даже если прямо сейчас вы этого совсем не чувствуете.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Украине грозит ползучая легализация наркотиков

В последнее время вновь активизировались сторонники легализации наркотиков: понимая неприятие в обществе этой инициативы, они решили действовать осторожно, маленькими шагами. Один из таких шагов - отмена уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016