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Решение по газовым тарифам задерживается из-за поиска компенсаторов для малоимущих

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Решение по газовым тарифам задерживается из-за поиска компенсаторов для малоимущих

Дешевый газ для населения, продаваемый по ценам, ниже рыночных, ведет к коррупции, однако для введения рыночной цены необходимо найти компенсаторы для малоимущих, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«В этом вопросе меня интересует то, чтобы защитить украинцев, потому что многие люди платить больше реально не могут, и я это понимаю. И поэтому, какие будут компенсаторы для людей — это для меня важный вопрос. Как только я найду такие компенсаторы, я выйду и скажу об этом людям», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

В.Гройсман напомнил позицию Международного валютного фонда о том, что в Украине должна быть одна цена и для промышленности, и для населения.

«Сейчас мы пока в диалоге относительно дальнейших решений», — отметил премьер, указав, что цены на газ в мире пошли вверх.

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Он подчеркнул, что разговоры о том, что газ в Украине стоит 2-3 тыс. грн за 1 тыс. кубометров — «это все глупость», так как его цена на европейских хабах сейчас в среднем $250 за 1 тыс. кубометров.

«Людей просто обманывают. Конечно, если на этом всем воровать, то чем ниже его цена внутри страны, тем лучше. Это уже происходило не раз, когда людям будто бы давали дешевый газ, а на самом деле просто списывали на них, а продавали по рыночным ценам и воровали на этом сотни миллионов и миллиардов долларов. Это не наш путь», — заявил премьер.

Говоря о будущем газотранспортной системы Украины, В.Гройсман высказал мнение, что существует много вариантов привлечения инвестиций в нее, в том числе за счет привлечения кредитных ресурсов, исходя из доходности системы.

«Наша задача — чтобы наша газотранспортная система принадлежала стопроцентно Украине, чтобы никто на этом не спекулировал, чтобы мы могли обеспечить максимальный транзит по территории Украины совместно с нашими европейскими и мировыми партнерами... Самое главное, чтобы мы получили устойчивое функционирование этой системы в течение многих лет», — подчеркнул премьер.

газ, тарифы, Владимир Гройсман
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