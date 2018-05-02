Минюст заявил о взыскании 1,1 млрд грн алиментов с начала года

С начала года с неплательщиков алиментов взыскано 1,1 млрд грн, из них 355 млн грн — благодаря приминению установленных законом ограничений. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает пресс-служба Минюста.
По ее словам, с начала действия закона об усилении защиты права ребенка госисполнителями было вынесено 118,1 тыс. постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы страны, 119,2 тыс. — в праве управлять транспортными средствами, 119,1 тыс. — в праве пользования оружием и 119,1 тыс. постановлений об установлении временного ограничения в праве охоты. Также судом было вынесено 528 постановлений о наложении на должника взыскание в виде общественно полезных работ.
Из-за неуплаты алиментов в розыск были объявлены 8,78 тыс. граждан.
«На данный момент на исполнении находится 497,1 тыс. документов о взыскании алиментов. При этом с начала года это количество уменьшилось на 34,6 тыс. документов, то есть на 6,5% по сравнению с началом года», — отметила заместитель министра.
Также Глущенко напомнила, недавно был открыт публичный реестр неплательщиков алиментов. В каждом регионе были обнародованы списки злостных неплательщиков, а также созданы штабы по мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов.
Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект № 7277 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов», который усиливает ответственность за невыплату алиментов.
В январе 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. 6 февраля он вступил в силу.
Ранее министр юстиции Павел Петренко заявлял, что Минюст планирует повысить минимальную сумму алиментов в Украине с 900 до 2000 грн.
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