Государственная «Центрэнерго» сократила прибыль в 5 раз

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократила чистую прибыль в 5 раз – до 168,5 млн грн с 851,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает УНИАН.

Как сказано в сообщении, чистый доход от реализации продукции составил 4,15 млрд грн, что в 1,3 раза больше, чем в первом квартале 2017 года (3,17 млрд грн).

Как сообщалось, «Центрэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году перечислит в государственный бюджет Украины дивиденды в размере 1,1 млрд грн. Фонд государственного имущества Украины перенес продажу госпакета акций (78,3%) государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» по принципу аукциона на июнь 2018 года.

«Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.