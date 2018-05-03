СБУ пришла с обысками к сторонникам Саакашвили

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски и допрашивают активистов партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает пресс-служба РНС.

Отмечается, что обыски проводились у координаторов Днепровской районной организации Евгения Лукъянцева, Бориспольской — Ярослава Сарафинюка, а также у активистов Андрея Подзеги и Тараса Охрименко.

По словам адвоката Павла Богомазова, у активистов искали оружие, взрывчатку, компьютеры, заметки и кредитные карты.

Как отметил Давид Сакварелидзе, обыски проходят также у активиста Сергея Фесенко и добровольцев из разных батальонов, принимавших участие в акциях протеста, в том числе и во время суда Геннадия Труханова.