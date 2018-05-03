Веру Савченко допросили в СБУ

Сестру народного депутата Надежды Савченко Веру допросили в киевском управлении Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Как объяснила сама Вера Савченко, она выступала как свидетель. Как отмечает сестра Надежды, было несколько десятков вопросов, которые касались как бытовых отношений между обеими сестрами, так и важных тем, которые поднимались несколько лет назад. Рассматривалось и дело „Савченко против РФ“, когда она незаконно удерживалась на территории РФ. Ставили также вопросы о связях Надежды Савченко с Владимиром Рубаном. Сам допрос длился около 1,5 часа», — идет речь в сообщении.
Как известно, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.
Во время избрания меры пресечения Савченко объявила голодовку с 24 марта.
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