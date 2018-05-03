Порошенко встретится с Меркель и Макроном 10 мая в Ахене

Президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Ахене 10 мая. Об этом сообщает DW.

«В Администрации Президента Украины Петра Порошенко в четверг, 3 мая, подтвердили намерение президента встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель... В ходе мероприятия Президент Украины также встретится со своим французским коллегой», — говорится в сообщении.

Укринформ пытается узнать подробности будущего визита главы государства.

10 мая в Ахене состоится вручение международной премии Карла Великого, которая в нынешнем году присуждена президенту Франции Эммануэлю Макрону за «энергичное видение новой Европы».