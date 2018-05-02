Украина потратила на оборону 3,4% ВВП в 2017 году

В 2017 году Украина потратила на оборону 3,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«Военные расходы Украины в 2017 году составили 3,6 миллиарда долларов. В то время как расходы увеличились на 10 процентов в номинальном выражении, высокая инфляция привела к тому, что в реальном выражении они упали на 2,0 процента. Эта ситуация — такая же, как и в 2016 году, и сильно отличается от реального роста в 2014-15 годах. Улучшение экономических условий в Украине с 2016 года позволило сократить бремя расходов на оборону с 4,0% ВВП в 2015 году до 3,4% в 2017 году», — сказано в отчете.

Напомним, власти Украины неоднократно заявляли, что расходы на сферу безопасности и оборону составляют 5% от ВВП. В 2017 году на оборону планировалось потратить 129 млрд гривен.

В 2018 на военные нужды также запланировано не менее 5% ВВП — 163-165 млрд гривен.