Украина потратила на оборону 3,4% ВВП в 2017 году

В 2017 году Украина потратила на оборону 3,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
«Военные расходы Украины в 2017 году составили 3,6 миллиарда долларов. В то время как расходы увеличились на 10 процентов в номинальном выражении, высокая инфляция привела к тому, что в реальном выражении они упали на 2,0 процента. Эта ситуация — такая же, как и в 2016 году, и сильно отличается от реального роста в 2014-15 годах. Улучшение экономических условий в Украине с 2016 года позволило сократить бремя расходов на оборону с 4,0% ВВП в 2015 году до 3,4% в 2017 году», — сказано в отчете.
Напомним, власти Украины неоднократно заявляли, что расходы на сферу безопасности и оборону составляют 5% от ВВП. В 2017 году на оборону планировалось потратить 129 млрд гривен.
В 2018 на военные нужды также запланировано не менее 5% ВВП — 163-165 млрд гривен.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,54 -0.0222
|2.615,96 -0.0261
|100 евро
|3.111,81 -0.2808
|3.176,23 -0.2376
|10 рублей
|3,78 -0.004
|4,29 -0.0028
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016