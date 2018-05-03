Иран отказывается от переговоров по ядерному соглашению

Тегеран не станет вести переговоры об изменении ядерной сделки 2015 года. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф в обращении, опубликованном на Youtube, передает Deutsche Welle.

«Иран не станет повторно вести переговоры о том, о чем уже договорились несколько лет назад и что было имплементировано», — сказал Зариф.

Зариф отметил, что США последовательно нарушали ядерное соглашение, в частности, путем запугивания других, чтобы предотвратить возвращение бизнеса в Иран. Министр добавил, что иранские ракеты рассчитаны на меньшие расстояния, чем имеющиеся в распоряжении других стран региона, в частности, в Саудовской Аравии.

12 мая президент США Дональд Трамп должен решить, восстанавит ли его страна штрафные меры в отношении Ирана. На практике это будет означать выход США из ядерной сделки с Ираном, которую Трамп неоднократно жестко критиковал.