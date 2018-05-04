США приостановили финансирование сирийских «Белых касок»

США заморозили обеспечение финансовыми средствами сирийской гуманитарной организации «Белые каски». Об этом в четверг, 3 мая, сообщил телеканал CBS, передает DW.

По информации медиакомпании, в данный момент Госдепартамент США находится в процессе «активного рассмотрения» вопроса о дальнейшей финансовой поддержке организации. Формального уведомления об остановке помощи от Вашингтона «Белые каски» пока не получали, отмечает CBS. В то же время фактически представители организации в Сирии с некоторых пор перестали получать деньги из США. По данным американского телеканала, взнос Вашингтона составляет около трети бюджета «Белых касок».

«Это очень тревожное развитие событий. В конечном счете, это окажет негативное влияние на возможность гуманитарных работников спасать жизни», — заявил лидер «Белых касок» Раед Салех. По его словам, во время встречи сотрудников организации с представителями Госдепа в марте еще не было никаких «намеков на прекращение поддержки». «Были даже высказывания высокопоставленных чиновников о долгосрочных обязательствах вплоть до 2020 года», — добавил он.

«Белые каски», также известные как «Сирийская гражданская оборона» — сирийская волонтерская организация, спасающая людей на территории Сирии, подконтрольной повстанцам. Она насчитывает около 3000 добровольцев. По данным самой организации, ее волонтерам удалось спасти более 70 000 человек.

По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото — поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.