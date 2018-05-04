Войти
Кабмин планирует ликвидировать дефицит Пенсионного фонда за 7 лет
соцполитика
Кабмин планирует ликвидировать дефицит Пенсионного фонда за 7 лет
Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени
официально
Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

США приостановили финансирование сирийских «Белых касок»

148
США приостановили финансирование сирийских «Белых касок»

США заморозили обеспечение финансовыми средствами сирийской гуманитарной организации «Белые каски». Об этом в четверг, 3 мая, сообщил телеканал CBS, передает DW.

По информации медиакомпании, в данный момент Госдепартамент США находится в процессе «активного рассмотрения» вопроса о дальнейшей финансовой поддержке организации. Формального уведомления об остановке помощи от Вашингтона «Белые каски» пока не получали, отмечает CBS. В то же время фактически представители организации в Сирии с некоторых пор перестали получать деньги из США. По данным американского телеканала, взнос Вашингтона составляет около трети бюджета «Белых касок».

Читайте также: Албания предложила построить базу НАТО

«Это очень тревожное развитие событий. В конечном счете, это окажет негативное влияние на возможность гуманитарных работников спасать жизни», — заявил лидер «Белых касок» Раед Салех. По его словам, во время встречи сотрудников организации с представителями Госдепа в марте еще не было никаких «намеков на прекращение поддержки». «Были даже высказывания высокопоставленных чиновников о долгосрочных обязательствах вплоть до 2020 года», — добавил он.

«Белые каски», также известные как «Сирийская гражданская оборона» — сирийская волонтерская организация, спасающая людей на территории Сирии, подконтрольной повстанцам. Она насчитывает около 3000 добровольцев. По данным самой организации, ее волонтерам удалось спасти более 70 000 человек.

По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото — поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

США, Сирия, финансирование, белые каски
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 4 мая 2018
Четверг, 3 мая 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.592,10 0.0376 2.618,63 0.0338
100 евро 3.103,82 0.0053 3.161,54 0.0003
10 рублей 3,77 -0.0004 4,29 0.0011
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Райан Холмс
Райан Холмс
основатель Hootsuite

Пять признаков того, что вы выбрали правильную карьеру

Оглядываясь назад, я вижу ряд ключевых подсказок в моей собственной карьере, которые могли бы уберечь меня от массы неприятностей, если бы я их заметил раньше. Вот пять не столь очевидных признаков того, что вы на правильном пути, даже если прямо сейчас вы этого совсем не чувствуете.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Украине грозит ползучая легализация наркотиков

В последнее время вновь активизировались сторонники легализации наркотиков: понимая неприятие в обществе этой инициативы, они решили действовать осторожно, маленькими шагами. Один из таких шагов - отмена уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016